ادانة فلسطينية لقرار الكنيست حظر عمل الاونروا في اسرائيل

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / صوت الكنيست الاسرائيلي اليوم على قرار نهائي يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الاونروا في ما تسمى مناطق السيادة الاسرائيلية اي القدس وداخل اسرائيل.

وينص القانون

إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، و "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".

وقالت "الكنيست" في بيان صدر عنها أن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".

ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".

وفي هذا الاطار أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة للقانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل إسرائيل وخاصة في القدس المحتلة، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1949، محذرة من تداعيات القوانين الإسرائيلية على تقويض ولاية الاونروا وعملها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي "بان حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في حربها الممنهجة ضد الاونروا بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى ، في اطار مساعيها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وتجريدهم من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد مؤكداً في الوقت ذاته ان حق اللاجئين في العودة لا يسقطه الاحتلال وهو حق مكفول بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

واعتبر

د. أبو هولي ان القانون الإسرائيلي المصادق عليه

يشكّل انتهاكاً واضحا ومباشرا لميثاق وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة وشروط العضوية فيه، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية، وانتهاكاً سافراً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الاونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس .

وحذر من العواقب الوخيمة للقانون

الإسرائيلي الذي اقرته الكنسيت والذي دخل في كتاب قانون دولة إسرائيل"، على آفاق الحل السياسي، والسلام والأمن الإقليميين، والنظام المتعدد الأطراف وعلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى الاستجابة الإنسانية الطارئة متعددة الأطراف التي تشكل فيها الاونروا العمود الفقري والركيزة الأساسية لها في قطاع غزة التي تشكل فيها

لـ

1.9 مليون نازح شريان الحياة والامل في ظل حرب التجويع والابادة والتهجير المستمرة منذ عام .

وأوضح د. أبو هولي إن القانون الإسرائيلي سيغلق كافة الأبواب امام التعامل مع الاونروا كمنظمة اممية لها حصانة دبلوماسية، وسينهي العمل في كافة الاتفاقات الثنائية بما فيها اتفاقية كوماي لموقعة في 14 حزيران / يونيو 1967 وستضع موظفي الاونروا ومنشآتها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة هدفاً للاحتلال الإسرائيلي ، وهدفاً لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية وقراراتها العنصرية في منع عملها و إغلاق مكاتبها ومدارسها في مدينة القدس المحتلة تعد ضمن مناطق عملياتها حسب قرار التأسيس

رقم 302"

وأشار الى ان إسرائيل باشرت حربها

منذ ثلاثة أعوام على الاونروا، وعملت على تشويها صورتها ووصفها بالإرهاب، لمنع تمويلها، واعتدت على مقراتها ، واطلقت قطعان مستوطنيها لحرق مقرها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ومنعت مفوضها العام من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وقتلت ما يزيد عن 233 موظفاً واعتقلت المئات وهدمت ودمرت 200 منشأة تابعة لها في قطاع غزة دون ان تتحرك الأمم المتحدة لحمايتها مما شجع اسرائيل على المضي قدماً لانهاء عملها من خلال قوانينها العنصرية التي اقرتها.

وأوضح د. أبو هولي بأن استمرار إسرائيل في الإفلات من العقاب والدعم الأمريكي لها مع غياب الإجراءات الرادعة ضدها شجعها على المضي قدماً وعلى مسمع ومرأى من العالم والدول الأعضاء في انتهاكها للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والتغول على المنظمات الدولية وعلى رأسها الاونروا لافتا الى ان إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعتدت على ميثاق الأمم المتحدة ومنظماتها بل وتمادت في اعتداءاتها وتحديها على قرارتها بدون رادع.

وأكد د. أبو هولي ان القوانين المحلية للدول لا تلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية، وان إسرائيل ليست صاحبة سيادة على ولاية الاونروا وعملها وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا في القدس .

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف وبحزم ضد المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على "الأونروا"، او تقويض ولايتها، وإلزام سلطة الاحتلال باحترام ولاية الاونروا وحصانة منشآتها وتأمين الحماية لها ووقف التحريض الموجه ضدها من اقطاب حكومتها اليمينية، مؤكداً بان حماية ولاية الاونروا تتطلب من الدول الأعضاء دعمها سياسياً ومالياً، لتمكينها من القيام بمهام ولايتها التي تسعى اسرائيل الى تقويضها، مشدداً على ان الاونروا ستستمر عملها في كافة مناطق عملياتها الخمس بما فيها القدس المحتلة الى حين إيجاد حل عادل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194 .

كما وطالب الأمين العام للأمم المتحدة الى طرح القوانين الاسرائيلية امام الجمعية العامة لمناقشة الاثار العملية لهذه القوانين واتخاذا الإجراءات الرادعة والكفيلة لمنع تنفيذها على الأرض، كما دعا مفوض عام الاونروا الى التحرك قانونياً من خلال الطعن فيها من

خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، واحالتها الى محكمة العدل الدولي .

وقال : نريد ترجمة حقيقية لمواقف الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم للأونروا من خلال اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل لإلزامها على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة واحترام ولاية الاونروا وان يعلو صوت الاحرار في العالم للضغط على إسرائيل لإلغاء قوانينها العنصرية ضد الاونروا".