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لا تحسبوا أننا كنا تعساء

10/28/2024 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ووطني‭ ‬اليوم‭ ‬يتعرض‭ ‬للدمار‭ ‬الشامل،‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬يتقاتلون‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬فيه‭ ‬لا‭ ‬يعنيهم‭ ‬من‭ ‬أمره‭ ‬شيء‭ ‬سوى‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬الكراسي‭ ‬الوثيرة‭ ‬ليجلسوا‭ ‬عليها،‭ ‬ويتحكموا‭ ‬في‭ ‬الرقاب‭ ‬والعباد‭ ‬ويقضوا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬ثروات،‭ ‬فإن‭ ‬الحنين‭ ‬يشدني‭ ‬الى‭ ‬مراتع‭ ‬الصبا،‭ ‬وأقول‭ ‬هذا‭ ‬وأنا‭ ‬مدرك‭ ‬أن‭ ‬فيض‭ ‬ذكريات‭ ‬طفولتي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬قد‭ ‬يعطي‭ ‬الانطباع‭ ‬بأنني‭ ‬عشت‭ ‬حياة‭ ‬بائسة‭ ‬وعانيت‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬وشظف‭ ‬العيش،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنه،‭ ‬في‭ ‬واقع‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬حتى‭ ‬الكبار‭ ‬من‭ ‬أهلنا‭ ‬يعرفون‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬وكيف‭ ‬يكون‭ ‬الفقر،‭ ‬ليس‭ ‬بمنطق‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬مع‭ ‬الجماعة‭ ‬عرس‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬يعيشون‭ ‬حولك‭ ‬لا‭ ‬تختلف‭ ‬ظروف‭ ‬معيشتك‭ ‬على‭ ‬صعوبتها‭ ‬عن‭ ‬ظروفهم،‭ ‬فمعنى‭ ‬هذا‭ ‬أنك‭ ‬لا‭ ‬تحس‭ ‬بالحرمان‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء،‭ ‬ولكن‭ ‬بمعنى‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬‮«‬واكلين‭ ‬وشاربين‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬لا‭ ‬أذكر‭ ‬أنه‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬بلدتنا‭ ‬لا‭ ‬تجد‭ ‬قوتها‭ ‬لسنة‭ ‬كاملة‭. ‬نعم‭ ‬مستويات‭ ‬المعيشة‭ ‬كانت‭ ‬متقاربة،‭ ‬ولم‭ ‬نكن‭ ‬نعرف‭ ‬البيرغر‭ ‬والكلب‭ ‬الساخن‭ (‬هوت‭ ‬دوغ‭) ‬ولا‭ ‬الاستيك‭ ‬ولا‭ ‬البفتيك،‭ (‬الغريب‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أنني‭ ‬أذكر‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬دعاني‭ ‬فيها‭ ‬صديق‭ ‬لعشاء‭ ‬باربكيو،‭ ‬فهيأت‭ ‬نفسي‭ ‬لطعام‭ ‬من‭ ‬الأصناف‭ ‬التي‭ ‬نراها‭ ‬في‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية،‭ ‬وتعشينا‭ ‬وحرصت‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬اللحم‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الباربكيو،‭ ‬ثم‭ ‬فوجئت‭ ‬بمن‭ ‬حولي‭ ‬ينصرفون‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شكروا‭ ‬صاحب‭ ‬الدعوة‭ ‬على‭ ‬الباربكيو‭ ‬الجميل،‭ ‬وكدت‭ ‬أصيح‭ ‬فيهم‭: ‬يا‭ ‬أولاد‭ ‬الـ‭.. ‬أنا‭ ‬أكلت‭ ‬اللحم‭ ‬المشوي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنبت‭ ‬أسناني،‭ ‬فأطلقتم‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬دلع‭.. ‬وفرحانين‭ ‬أوي؟‭).‬

كانت‭ ‬عندنا‭ ‬وفرة‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬وكنا‭ ‬نأكل‭ ‬مما‭ ‬نزرع‭ (‬فعلا،‭ ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬شعار‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬حكومة‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬ثم‭ ‬انتهى‭ ‬بنا‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬نزرع‭ ‬ولا‭ ‬نأكل‭)‬،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬شبر‭ ‬من‭ ‬بلدتنا‭ ‬مغطى‭ ‬بالخضرة،‭ ‬وكان‭ ‬بيع‭ ‬الخضراوات‭ ‬‮«‬عيب‮»‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬كان‭ ‬مسموحا‭ ‬لأي‭ ‬امرأة‭ ‬أن‭ ‬تمر‭ ‬بحقل‭ ‬فيه‭ ‬خضراوات‭ ‬وتجمع‭ ‬منه‭ ‬قدر‭ ‬حاجتها،‭ ‬وكان‭ ‬بيع‭ ‬اللبن‭ ‬والسمن‭ ‬‮«‬عيب،‮»‬‭ ‬فمن‭ ‬كان‭ ‬لديه‭ ‬فائض‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأشياء‭ ‬كان‭ ‬يوزعها‭ ‬على‭ ‬الأقارب‭ ‬والجيران،‭ ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬أبي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مزارعا‭ ‬فلم‭ ‬نكن‭ ‬نملك‭ ‬أبقارا،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬محاصيل‭ ‬الأرض‭ ‬الزراعية‭ ‬التي‭ ‬ورثناها‭ ‬من‭ ‬ناحيتي‭ ‬جدي‭ ‬الأب‭ ‬والأم‭ ‬تخصنا‭ ‬في‭ ‬شيء‭ ‬بل‭ ‬كنا‭ ‬كما‭ ‬غيرنا‭ ‬نعمل‭ ‬بمنطق‭ ‬‮«‬الأرض‭ ‬لمن‭ ‬يفلحها‮»‬،‭ ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬اللبن‭ ‬الطازج‭ ‬والرائب‭ ‬والسمن‭ ‬متوافرة‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬في‭ ‬بيتنا،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬لدينا‭ ‬أشجار‭ ‬نخيل‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬أبي‭ ‬ولا‭ ‬إخوته‭ (‬أعمامي‭) ‬عملوا‭ ‬بالزراعة،‭ ‬بل‭ ‬‮«‬اغتربوا‮»‬‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬بيتنا‭ ‬كميات‭ ‬مهولة‭ ‬من‭ ‬التمر،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬العادة‭ ‬عندنا‭ ‬توزيع‭ ‬كميات‭ ‬بسيطة‭ ‬من‭ ‬التمر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأطفال‭ ‬بمجرد‭ ‬اكتمال‭ ‬الحصاد،‭ ‬وبعدها‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬إرسال‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬التمر‭ ‬إلى‭ ‬البيوت‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬أصحابها‭ ‬أشجار‭ ‬نخيل‭.‬

وخلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الصبا‭ ‬كرهت‭ ‬التمر‭ ‬‮«‬كراهية‭ ‬التحريم‮»‬،‭ ‬ففي‭ ‬الصباح‭ ‬كانوا‭ ‬يملأون‭ ‬جيوبنا‭ ‬بالتمر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬نتوجه‭ ‬إلى‭ ‬المدارس،‭ ‬وإذا‭ ‬عانيت‭ ‬من‭ ‬قرصة‭ ‬جوع‭ ‬فعندك‭ ‬البلح‭.. ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬تصبيرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬وجبة‭ ‬خفيفة‭ ‬تسند‭ ‬البطن‭ ‬لحين‭ ‬حلول‭ ‬موعد‭ ‬الوجبة‭ ‬التالية،‭ ‬قد‭ ‬دخلت‭ ‬قاموس‭ ‬أهلنا‭ ‬بعد،‭ ‬وعندما‭ ‬كنت‭ ‬أتمرد‭ ‬رافضا‭ ‬التمر‭ ‬بحجة‭ ‬أنه‭ ‬يجرح‭ ‬لثتي‭ (‬نزرع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬السودان‭ ‬فقط‭ ‬تمورا‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل،‭ ‬أي‭ ‬قابلة‭ ‬للتجفيف‭ ‬وصالحة‭ ‬للأكل‭ ‬لسنوات‭) ‬كانت‭ ‬أمي‭ ‬تنقع‭ ‬التمر‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬وتمد‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬وأنا‭ ‬ذاهب‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬كيسا‭ ‬لو‭ ‬رأيته‭ ‬اليوم‭ ‬لحسبته،‭ ‬شريطا‭/ ‬شاشا‭ ‬طبيا‭ ‬انتزع‭ ‬من‭ ‬جسم‭ ‬رجل‭ ‬أصيب‭ ‬بنزف‭ ‬حاد‭ ‬لأن‭ ‬التمر‭ ‬المبتل‭ ‬يصبغ‭ ‬الكيس‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر،‭ ‬أخذا‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ ‬الكيس‭ ‬نفسه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬بقايا‭ ‬كفن‭ ‬جدك‭ ‬الرابع‭ ‬وتعرض‭ ‬للصبغ‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ (‬كنا‭ ‬نشتري‭ ‬الأقمشة‭ ‬بيضاء‭ ‬اللون‭ ‬ونصبغها‭ ‬بما‭ ‬نشاء‭ ‬من‭ ‬ألوان‭ ‬مستخدمين‭ ‬مادة‭ ‬كنا‭ ‬نسميها‭ ‬‮«‬التفته‮»‬‭).‬

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