((بنت بلادي)).. إنجاز مشرف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أول السطر:
أخبار كثيرة في «الديرة».. ربما بعضها غير دقيق أو مبالغ فيه.. تنطلق وتنتشر وتكبر ككرة الثلج.. يتناقلها الناس وتصبح «ترند» في وسائل التواصل الاجتماعي.. ولا تجد أي تعقيب ولا توضيح من الجهة المعنية.. حتى تتكون لدى الناس قناعات سلبية.. كأخبار تسريح بعض موظفي وموظفات البنوك..
حيث انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي.. ويقال إن الإدارة متعنتة وتحارب البحرنة.. وإن النقابة تبذل قصارى جهدها لإنصاف الموظفين.. وحينما يتأكد الجميع من صحة المعلومة ووقوع المشكلة، تظهر إعلانات وتحركات المؤسسات الرسمية المعنية لعمل الصلح أو تقديم إعانة التعطل.. فإلى متى هذا المسلسل والتجاوب المتأخر.. فالمثل الشهير: «أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل» لا ينفع مع هذه الحالات..؟؟
للعلم فقط:
منذ أيام احتفلت مملكة البحرين بمرور أكثر من 100 عام على العمل البلدي.. كجزء من نهضة الدولة وعراقتها وحيوية مؤسساتها.. وبالأمس رفضت إحدى الوزارات حضور اجتماع في لجنة بمجلس بلدي وغابت عن الاجتماع..!!
بنت بلادي».. انجاز مشرف:
في يناير مطلع هذا العام، قامت إحدى الشركات في مملكة البحرين بدعوة عدد من النساء البحرينيات للاحتفال بهن، وإلهام الآخرين بقصص نجاحهن.. وكانت المتحدثة الرئيسية في تلك الفعالية الأستاذة أمل جاسم البنعلي، رئيس التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.
وقد أبهرت الأستاذة أمل البنعلي الحضور في الحديث عن مسيرتها العملية، والتحديات التي واجهتها والعقبات التي تخطتها، وتحدثت عن تجربتها في خوض غمار التحدي للالتحاق بالعمل في قطاع الفضاء، موضحة دورها حالياً في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ومساهمتها في التوعية والتعريف بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( STEM ) بالإضافة إلى إنجازاتها في المجال العلمي.
وبالأمس تم إعلان فوز الأستاذة أمل البنعلي، بمنصب نائب الرئيس للمنظمة الدولية للملاحة الفضائية، كأول امرأة بحرينية تتولى هذا المنصب الرفيع في المنظمة.. فخالص التهاني والتبريكات لها ولمملكة البحرين على هذا الإنجاز الدولي الذي يضاف إلى سجل إنجازات المملكة.
وأتصور أن بلادنا تزخر بطاقات وكفاءات ومواهب يمكن أن تصل إلى العالمية، وأرى أن برامج سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تسير في هذا المجال الحيوي.
ملاحظة واجبة:
في رحلة على ناقلة وطنية.. امتدت لأكثر من 3 ساعات.. شاشات التلفزيون معطلة.. خدمة الانترنت لا تعمل.. «الواي فاي» خارج الخدمة.. والسؤال هل نحن جادون في التنافسية مع الآخرين وتطوير السياحة..؟؟
آخر السطر:
لدى الكثير من أصحاب مشاريع «الفود ترك» معاناة ومشاكل وملاحظات.. وكذلك هناك العديد من أصحاب المحلات والمؤسسات لديهم تحديات ومعوقات.. لماذا لا تقوم غرفة التجارة بزيارات ميدانية وتدشين خط ساخن أو منصة الكترونية للتفاعل مع تلك الملاحظات والمشاكل والتحديات..؟ وحتى لا يقال إن الشباب من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات لا يرون نشاط الغرفة إلا عند الانتخابات..!!
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