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((بنت بلادي)).. إنجاز مشرف

10/28/2024 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

أخبار‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الديرة‮»‬‭.. ‬ربما‭ ‬بعضها‭ ‬غير‭ ‬دقيق‭ ‬أو‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭.. ‬تنطلق‭ ‬وتنتشر‭ ‬وتكبر‭ ‬ككرة‭ ‬الثلج‭.. ‬يتناقلها‭ ‬الناس‭ ‬وتصبح‭ ‬‮«‬ترند‮»‬‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.. ‬ولا‭ ‬تجد‭ ‬أي‭ ‬تعقيب‭ ‬ولا‭ ‬توضيح‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭.. ‬حتى‭ ‬تتكون‭ ‬لدى‭ ‬الناس‭ ‬قناعات‭ ‬سلبية‭.. ‬كأخبار‭ ‬تسريح‭ ‬بعض‭ ‬موظفي‭ ‬وموظفات‭ ‬البنوك‭..
‬حيث‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.. ‬ويقال‭ ‬إن‭ ‬الإدارة‭ ‬متعنتة‭ ‬وتحارب‭ ‬البحرنة‭.. ‬وإن‭ ‬النقابة‭ ‬تبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬لإنصاف‭ ‬الموظفين‭.. ‬وحينما‭ ‬يتأكد‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المعلومة‭ ‬ووقوع‭ ‬المشكلة،‭ ‬تظهر‭ ‬إعلانات‭ ‬وتحركات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬المعنية‭ ‬لعمل‭ ‬الصلح‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬إعانة‭ ‬التعطل‭.. ‬فإلى‭ ‬متى‭ ‬هذا‭ ‬المسلسل‭ ‬والتجاوب‭ ‬المتأخر‭.. ‬فالمثل‭ ‬الشهير‭: ‬‮«‬أن‭ ‬تصل‭ ‬متأخرا‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تصل‮»‬‭ ‬لا‭ ‬ينفع‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭..‬؟؟

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

منذ‭ ‬أيام‭ ‬احتفلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭.. ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬الدولة‭ ‬وعراقتها‭ ‬وحيوية‭ ‬مؤسساتها‭.. ‬وبالأمس‭ ‬رفضت‭ ‬إحدى‭ ‬الوزارات‭ ‬حضور‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬وغابت‭ ‬عن‭ ‬الاجتماع‭..!! ‬

بنت‭ ‬بلادي‮»‬‭.. ‬انجاز‭ ‬مشرف‭:‬

في‭ ‬يناير‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬قامت‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدعوة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬البحرينيات‭ ‬للاحتفال‭ ‬بهن،‭ ‬وإلهام‭ ‬الآخرين‭ ‬بقصص‭ ‬نجاحهن‭.. ‬وكانت‭ ‬المتحدثة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفعالية‭ ‬الأستاذة‭ ‬أمل‭ ‬جاسم‭ ‬البنعلي،‭ ‬رئيس‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وإدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭.‬

وقد‭ ‬أبهرت‭ ‬الأستاذة‭ ‬أمل‭ ‬البنعلي‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬مسيرتها‭ ‬العملية،‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬والعقبات‭ ‬التي‭ ‬تخطتها،‭ ‬وتحدثت‭ ‬عن‭ ‬تجربتها‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬التحدي‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬موضحة‭ ‬دورها‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬والتعريف‭ ‬بمجالات‭ ‬العلوم‭ ‬والتقنية‭ ‬والهندسة‭ ‬والرياضيات‭ (‬ STEM ‭) ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنجازاتها‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العلمي‭.‬

وبالأمس‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬الأستاذة‭ ‬أمل‭ ‬البنعلي،‭ ‬بمنصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للملاحة‭ ‬الفضائية،‭ ‬كأول‭ ‬امرأة‭ ‬بحرينية‭ ‬تتولى‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الرفيع‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭.. ‬فخالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لها‭ ‬ولمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬إنجازات‭ ‬المملكة‭.‬

وأتصور‭ ‬أن‭ ‬بلادنا‭ ‬تزخر‭ ‬بطاقات‭ ‬وكفاءات‭ ‬ومواهب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬العالمية،‭ ‬وأرى‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭. ‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

في‭ ‬رحلة‭ ‬على‭ ‬ناقلة‭ ‬وطنية‭.. ‬امتدت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬ساعات‭.. ‬شاشات‭ ‬التلفزيون‭ ‬معطلة‭.. ‬خدمة‭ ‬الانترنت‭ ‬لا‭ ‬تعمل‭.. ‬‮«‬الواي‭ ‬فاي‮»‬‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭.. ‬والسؤال‭ ‬هل‭ ‬نحن‭ ‬جادون‭ ‬في‭ ‬التنافسية‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬وتطوير‭ ‬السياحة‭..‬؟؟

آخر‭ ‬السطر‭:‬

لدى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬مشاريع‭ ‬‮«‬الفود‭ ‬ترك‮»‬‭ ‬معاناة‭ ‬ومشاكل‭ ‬وملاحظات‭.. ‬وكذلك‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لديهم‭ ‬تحديات‭ ‬ومعوقات‭.. ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬بزيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬وتدشين‭ ‬خط‭ ‬ساخن‭ ‬أو‭ ‬منصة‭ ‬الكترونية‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الملاحظات‭ ‬والمشاكل‭ ‬والتحديات‭..‬؟‭ ‬وحتى‭ ‬لا‭ ‬يقال‭ ‬إن‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬لا‭ ‬يرون‭ ‬نشاط‭ ‬الغرفة‭ ‬إلا‭ ‬عند‭ ‬الانتخابات‭..!!‬

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