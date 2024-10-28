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رجل الأعمال الراحل راتان تاتا يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه المدلل!

10/28/2024 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الهندي‭ ‬الراحل‭ ‬راتان‭ ‬تاتا‭ ‬أوصى‭ ‬بتخصيص‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬ثروته‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لكلبه‭ ‬‮«‬تيتو‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬الصحيفة‭ ‬فإن‭ ‬تاتا‭ ‬أوصى‭ ‬بأن‭ ‬يحصل‭ ‬كلبه‭ ‬على‭ ‬‮«‬رعاية‭ ‬غير‭ ‬محدودة‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬قسما‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬ثروته‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬91‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬ستوزع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬كلبه‭ ‬‮«‬تيتو‮»‬‭ ‬وطاهيه‭ ‬راجان‭ ‬شاو‭ ‬وخادمه‭ ‬كونار‭ ‬سوبيا‭.‬

وتوفي‭ ‬راتان‭ ‬تاتا‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬والرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬تاتا‮»‬‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬الـ86‭ ‬عاما،‭ ‬مخلفا‭ ‬وراءه‭ ‬إرثا‭ ‬عظيما‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات،‭ ‬ولم‭ ‬يتزوج‭ ‬تاتا‭ ‬خلال‭ ‬حياته‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬لديه‭ ‬أولاد،‭ ‬وقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬توزيع‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬ثروته‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬كلبه‭ ‬الأليف‭ ‬وخادمه‭ ‬وطباخه،‭ ‬أما‭ ‬الجزء‭ ‬الباقي‭ ‬فيرثه‭ ‬إخوته‭ ‬وأخواته‭.‬

ولد‭ ‬راتان‭ ‬نوال‭ ‬تاتا‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬ديسمبر‭ ‬1937‭ ‬في‭ ‬مومباي‭ ‬بالهند،‭ ‬وتلقى‭ ‬تعليمه‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬كامبريدج‭ ‬بنفس‭ ‬المدينة،‭ ‬ثم‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للدراسة،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كورنيل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1962،‭ ‬والتحق‭ ‬لاحقا‭ ‬ببرنامج‭ ‬الإدارة‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬هارفارد‭ ‬للأعمال‭.‬

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