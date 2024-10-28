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14 ألف معلم يتغيبون عن العمل بسبب المرض يوميا في إنجلترا

10/28/2024 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أظهر‭ ‬تحليل‭ ‬بيانات‭ ‬لوزارة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬معلم‭ ‬يتغيبون‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬يوميا‭ ‬بسبب‭ ‬المرض،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬فقدان‭ ‬حوالي‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬يوم‭ ‬دراسي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬غاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬326‭ ‬ألف‭ ‬معلم‭ ‬عن‭ ‬الدروس‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭.‬

ووفقا‭ ‬‮«‬للتلغراف‮»‬،‭ ‬أشارت‭ ‬البيانات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬عدد‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬غاب‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬معلم‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭ ‬كانت‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

وتبين‭ ‬من‭ ‬إحصاءات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬التعليمية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬66‭.‬2‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المعلمين‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬غابوا‭ ‬عن‭ ‬المدرسة‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وبحسب‭ ‬تحليل‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تحالف‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب،‭ ‬فقد‭ ‬فقدت‭ ‬المدارس‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬7‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬يوم‭ ‬دراسي‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭ ‬منذ‭ ‬استئناف‭ ‬التعليم‭ ‬الحضوري‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭.‬

وعند‭ ‬المقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الدراسي‭ ‬2018‭-‬2019،‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬الجائحة،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬فقدان‭ ‬461500‭ ‬يوم‭ ‬تدريس‭ ‬إضافي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬مرض‭ ‬الموظفين‭.‬

وقالت‭ ‬جوانا‭ ‬مارشونغ‭ ‬مديرة‭ ‬حملات‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭ ‬إن‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭ ‬سيصابون‭ ‬بالدهشة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الأيام‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬التي‭ ‬يتخذها‭ ‬طاقم‭ ‬التدريس‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حقوقهم‭ ‬السخية‭ ‬في‭ ‬الإجازات‭ ‬يتغيب‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر،‭ ‬ما‭ ‬يترك‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬ويدفع‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬التكاليف‭ ‬الباهظة‭ ‬لإيجاد‭ ‬بدائل‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬إذا‭ ‬أرادت‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬ثابت‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬الذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬قيمة‭ ‬ما‭ ‬يدفعه‭ ‬دافعو‭ ‬الضرائب‮»‬‭.‬

‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬تجمع‭ ‬إحصاءات‭ ‬مركزية‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬غياب‭ ‬المعلمين‭ ‬فإن‭ ‬الخبراء‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الضغوط‭ ‬النفسية‭ ‬وتدهور‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬كأسباب‭ ‬رئيسية‭.‬

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