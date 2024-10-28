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استطلاع: 45% من الأمريكيين لا يؤمـنــون بـفـعـالـيـة النـظـام الديمقراطي في بلادهم

10/28/2024 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬استطلاع‭ ‬أجرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬وكلية‭ ‬‮«‬سيينا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬45‭% ‬من‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬مصالح‭ ‬الشعب‭.‬

وبحسب‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الذي‭ ‬أجرته‭ ‬الصحيفة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬علماء‭ ‬اجتماع‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬سيينا‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الناخبين‭ ‬يشككون‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬التجربة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬حيث‭ ‬يعتقد‭ ‬45‭% ‬أن‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬مهددة‭ ‬وتفشل‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬مصالح‭ ‬الناس‭ ‬العاديين‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬تصورهم‭ ‬للقوى‭ ‬التي‭ ‬تهددها‭ ‬يختلف‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التوجهات‭ ‬الحزبية‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البلاد‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬وأن‭ ‬حكومتهم‭ ‬تعمل‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المصالح‭ ‬الشخصية‭ ‬ومصالح‭ ‬النخبة،‭ ‬ويشاركهم‭ ‬هذا‭ ‬الرأي‭ ‬62‭% ‬من‭ ‬المستطلعة‭ ‬آراؤهم،‭ ‬بينما‭ ‬يعتقد‭ ‬33‭% ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تعمل‭ ‬لصالح‭ ‬الشعب‭ ‬والبلاد‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أعرب‭ ‬51‭% ‬من‭ ‬المساءلين‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬لإجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بينما‭ ‬أيد‭ ‬38‭% ‬إجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬طفيفة،‭ ‬و7‭% ‬دعوا‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬النظام‭ ‬بالكامل‭.‬

كما‭ ‬أظهر‭ ‬الاستطلاع‭ ‬أن‭ ‬55‭% ‬من‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرئيسية‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اعتبر‭ ‬21‭% ‬أنها‭ ‬محايدة،‭ ‬ورأى‭ ‬21‭% ‬أن‭ ‬لها‭ ‬تأثيرا‭ ‬إيجابيا‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬فقد‭ ‬اعتبر‭ ‬51‭% ‬أنها‭ ‬ضارة‭ ‬بالديمقراطية،‭ ‬بينما‭ ‬رأى‭ ‬25‭% ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬أو‭ ‬إيجابي،‭ ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬21‭% ‬أن‭ ‬تأثيرها‭ ‬إيجابي‭. ‬وأكدت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬تآكل‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬عاما‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬التضخم‭ ‬المستمر‭ ‬والحروب‭ ‬الثقافية‭ ‬المثيرة‭ ‬للانقسام‭ ‬والأزمات‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬حيث‭ ‬يعبر‭ ‬الناخبون‭ ‬عن‭ ‬سخطهم‭ ‬من‭ ‬السياسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والحكومة‭ ‬التي‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنها‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬خدمتهم‭ ‬على‭ ‬أبسط‭ ‬المستويات‭.‬

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