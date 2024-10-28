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بعد ارتفاع مقلق في الإصابات.. باكستان تبدأ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال

10/28/2024 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬باكستان‭ ‬حملة‭ ‬تطعيم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭ ‬أمس‭ ‬لحماية‭ ‬45‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬من‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال،‭ ‬بعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬الجديدة،‭ ‬أضر‭ ‬بجهود‭ ‬استمرت‭ ‬لأعوام‭ ‬لوقف‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدولتين‭ ‬اللتين‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استئصال‭ ‬المرض‭ ‬بهما‭ ‬بعد‭. ‬ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬باكستان‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تدشن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحملات،‭ ‬ولكن‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬وأفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬المكلفين‭ ‬بحمايتهم‭ ‬شائعة‭ ‬الحدوث‭. ‬ويزعم‭ ‬المسلحون‭ ‬أن‭ ‬حملات‭ ‬التطعيم‭ ‬مؤامرة‭ ‬غربية‭ ‬لإصابة‭ ‬الأطفال‭ ‬بالعقم‭.‬

وقالت‭ ‬عائشة‭ ‬رضا‭ ‬فاروق،‭ ‬مستشارة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لبرنامج‭ ‬استئصال‭ ‬مرض‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال،‭ ‬إن‭ ‬الحملة‭ ‬تعد‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وسوف‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬لمواجهة‭ ‬الزيادة‭ ‬المقلقة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بشلل‭ ‬الأطفال‭.

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬شهباز‭ ‬شريف‭ ‬قد‭ ‬التقى‭ ‬مؤخرا‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة،‭ ‬وطالبهم‭ ‬بضمان‭ ‬تطعيم‭ ‬جميع‭ ‬الأطفال‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬الطرق‭ ‬على‭ ‬الأبواب‭. ‬

وقالت‭ ‬فاروق‭ ‬إن‭ ‬باكستان‭ ‬سجلت‭ ‬41‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬71‭ ‬منطقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬باكستان‭ ‬وأفغانستان‭ ‬هما‭ ‬الدولتان‭ ‬الوحيدتان‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬اللتان‭ ‬مازال‭ ‬بهما‭ ‬مرض‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭. ‬

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