بعد ارتفاع مقلق في الإصابات.. باكستان تبدأ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬عائشة‭ ‬رضا‭ ‬فاروق،‭ ‬مستشارة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لبرنامج‭ ‬استئصال‭ ‬مرض‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال،‭ ‬إن‭ ‬الحملة‭ ‬تعد‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وسوف‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬لمواجهة‭ ‬الزيادة‭ ‬المقلقة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بشلل‭ ‬الأطفال‭.

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وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬شهباز‭ ‬شريف‭ ‬قد‭ ‬التقى‭ ‬مؤخرا‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة،‭ ‬وطالبهم‭ ‬بضمان‭ ‬تطعيم‭ ‬جميع‭ ‬الأطفال‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬الطرق‭ ‬على‭ ‬الأبواب‭. ‬

وقالت‭ ‬فاروق‭ ‬إن‭ ‬باكستان‭ ‬سجلت‭ ‬41‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬71‭ ‬منطقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬باكستان‭ ‬وأفغانستان‭ ‬هما‭ ‬الدولتان‭ ‬الوحيدتان‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬اللتان‭ ‬مازال‭ ‬بهما‭ ‬مرض‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭. ‬