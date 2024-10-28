إقبال في الكويت على تعلم اللغة الصينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يقول‭ ‬شيا‭ ‬جيانفنغ،‭ ‬الملحق‭ ‬الثقافي‭ ‬الصيني‭ ‬بالكويت‭ ‬ورئيس‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬الصيني‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬إنشاء‭ ‬المركز‭ ‬جاء‭ ‬ثمرة‭ ‬لاتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬وقعتها‭ ‬الحكومتان‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬رمز‭ ‬للصداقة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الكويت‭ ‬وبكين‭. ‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المراكز‭ ‬الثقافية‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬أخرى‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬افتتاحه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أطلق‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬أول‭ ‬دورة‭ ‬رسمية‭ ‬لتعليم‭ ‬اللغة‭ ‬الصينية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يضم‭ ‬حاليا‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬دارسا‭. ‬

وفي‭ ‬إحدى‭ ‬القاعات‭ ‬الواسعة‭ ‬بالمركز‭ ‬تجمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬دارسين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار،‭ ‬يستمعون‭ ‬إلى‭ ‬توجيهات‭ ‬المعلمة‭ ‬الصينية‭ ‬طيبة‭ ‬ما‭ ‬شينجنا‭ ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬العربية‭. ‬

ومن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الدارسين‭ ‬فيصل‭ ‬راشد‭ ‬الغيص‭ ‬سفير‭ ‬الكويت‭ ‬الأسبق‭ ‬لدى‭ ‬بكين‭ (‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2003‭ ‬إلى‭ ‬2010‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يكمل‭ ‬دراسته‭ ‬للغة‭ ‬الصينية‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بدأ‭ ‬تعلمها‭ ‬في‭ ‬الصين‭. ‬

وقال‭ ‬الغيص‭ ‬لرويترز‭ ‬إنهما‭ ‬يتعلمان‭ ‬اللغة‭ ‬الصينية‭ ‬حاليا‭ ‬بعد‭ ‬تقاعدهما‭ ‬لأن‭ ‬لديهما‭ ‬شغفا‭ ‬لتعلم‭ ‬اللغات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصينية‭ ‬هي‭ ‬اللغة‭ ‬التاسعة‭ ‬التي‭ ‬يتعلمها،‭ ‬أما‭ ‬زوجته‭ ‬فهي‭ ‬اللغة‭ ‬الخامسة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليها‭. ‬

وأكد‭ ‬الغيص‭ ‬أن‭ ‬الكويتيين‭ ‬مدركون‭ ‬لأهمية‭ ‬الصين‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬باعتبارها‭ ‬ثاني‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وقال‭ ‬الغيص‭: ‬‮«‬مهم‭ ‬جدا‭ (‬أن‭ ‬نتعلم‭ ‬اللغة‭ ‬الصينية‭).. ‬بلد‭ ‬بحجم‭ ‬الصين‭ ‬وحضارة‭ ‬الصين‭ ‬وثقافة‭ ‬الصين‭.. ‬هم‭ ‬لهم‭ ‬مراكز‭ ‬ثقافية‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬كثيرة‭.. ‬جيد‭ ‬أنهم‭ ‬بدأوا‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬زوجته‭ ‬عايشة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العويش‭ ‬أنها‭ ‬تعلمت‭ ‬عدة‭ ‬لغات‭ ‬وقد‭ ‬أحبت‭ ‬الصين‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬بها‭ ‬وأحبت‭ ‬اللغة‭ ‬الصينية‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬أصعب‭ ‬لغة‭ ‬تعلمتها‭. ‬

وقالت‭ ‬شيماء‭ ‬القاضي،‭ ‬المهندسة‭ ‬بوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬العامة،‭ ‬والتي‭ ‬تدرس‭ ‬بالمركز‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الصدفة‭ ‬البحتة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬لتعلم‭ ‬الصينية،‭ ‬حيث‭ ‬دلها‭ ‬زوجها‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬وبدأت‭ ‬تعلم‭ ‬اللغة‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬لأنها‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬للصين‭ ‬لشراء‭ ‬أثاث‭ ‬منزلها‭ ‬من‭ ‬هناك‭. ‬

وقالت‭ ‬شيماء‭ ‬إن‭ ‬للصين‭ ‬مشاريع‭ ‬حالية‭ ‬وأخرى‭ ‬متوقعة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬هي‭ ‬المستقبل‭.. ‬أنت‭ ‬عارف‭ ‬الحين‭ ‬الصناعات‭ ‬كلها‭ ‬في‭ ‬الصين‭.. ‬غير‭ ‬كده‭ ‬هناك‭ ‬مشاريع‭ ‬وايد‭ ‬لوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬مع‭ ‬الصين،‭ ‬فحلو‭ ‬أن‭ ‬الواحد‭ ‬يتعلم‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬المعلمة‭ ‬طيبة‭ ‬ما‭ ‬شينجنا،‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬إن‭ ‬تعلم‭ ‬اللغة‭ ‬الصينية‭ ‬يلقى‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬لأن‭ ‬الكويتيين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬الصين‭ ‬للسياحة‭ ‬أو‭ ‬الدراسة‭. ‬

وقالت‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أجعل‭ ‬اللغة‭ ‬الصينية‭ ‬والثقافة‭ ‬الصينية‭ ‬يعرفها‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭. ‬هذا‭ ‬مهم‭. ‬لأن‭ ‬اللغة‭ ‬والثقافة‭ ‬هي‭ ‬جسر‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬العرب‭. ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والعرب‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬الآن‭ ‬قوية‭ ‬جدا‮»‬‭.‬