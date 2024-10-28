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ملاك ومريم تطرحـان فكرة تحويل بـقـايـا الـقـهــــوة إلـــى مـادة لـخـرسـانـة الـبـنـــاء

10/28/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طرحت‭ ‬الطالبتان‭ ‬ملاك‭ ‬علي‭ ‬كشكول‭ ‬ومريم‭ ‬ثامر‭ ‬الحمداني‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬فكرة‭ ‬تحويل‭ ‬بقايا‭ ‬القهوة‭ ‬إلى‭ ‬مادة‭ ‬خام‭ ‬لإنتاج‭ ‬خرسانة‭ ‬بناء‭ ‬أكثر‭ ‬صلابة‭ ‬ومتانة،‭ ‬وقامتا‭ ‬بتجربتها‭ ‬عمليا،‭ ‬بعد‭ ‬دراستها‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭.‬

وفازت‭ ‬المدرسة‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬البحث‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬2023/2024،‭ ‬والمقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ (‬جيبك‭) ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

وقالت‭ ‬العالمتان‭ ‬الصغيرتان‭ ‬إنهما‭ ‬بدأتا‭ ‬رحلتهما‭ ‬البحثية‭ ‬بعد‭ ‬ملاحظة‭ ‬التراكم‭ ‬الكبير‭ ‬لبقايا‭ ‬القهوة‭ ‬في‭ ‬المقاهي‭ ‬ومحلات‭ ‬بيع‭ ‬القهوة،‭ ‬ودراسة‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬هذه‭ ‬المخلفات‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬ففكرتا‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬مبتكر‭ ‬يضمن‭ ‬إعادة‭ ‬تدويرها،‭ ‬مع‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬آخر‭.‬

وأشارتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬كانت‭ ‬ممتعة‭ ‬ومثمرة،‭ ‬أضافت‭ ‬إلى‭ ‬شخصيتها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف،‭ ‬وشجعتهما‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والاستطلاع‭ ‬والاستكشاف‭.‬

وأكدت‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬الطالبتين‭ ‬الأستاذة‭ ‬قدسية‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬عطية‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تشجع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬بين‭ ‬طلبتها،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ساعدنا‭ ‬كمدرسة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشرف‭.‬

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