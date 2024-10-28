ملاك ومريم تطرحـان فكرة تحويل بـقـايـا الـقـهــــوة إلـــى مـادة لـخـرسـانـة الـبـنـــاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طرحت الطالبتان ملاك علي كشكول ومريم ثامر الحمداني من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات فكرة تحويل بقايا القهوة إلى مادة خام لإنتاج خرسانة بناء أكثر صلابة ومتانة، وقامتا بتجربتها عمليا، بعد دراستها بشكل مكثف.
وفازت المدرسة بهذا المشروع بالمركز الأول في جائزة البحث البيئي في دورتها الأخيرة للعام الدراسي 2023/2024، والمقدمة من قبل شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وقالت العالمتان الصغيرتان إنهما بدأتا رحلتهما البحثية بعد ملاحظة التراكم الكبير لبقايا القهوة في المقاهي ومحلات بيع القهوة، ودراسة مدى تأثير هذه المخلفات على البيئة، ففكرتا في حل مبتكر يضمن إعادة تدويرها، مع الاستفادة منها في مجال آخر.
وأشارتا إلى أن هذه التجربة كانت ممتعة ومثمرة، أضافت إلى شخصيتها الكثير من الثقة بالنفس والقدرة على تحقيق الأهداف، وشجعتهما على الاستمرار في البحث العلمي والاستطلاع والاستكشاف.
وأكدت المشرفة على الطالبتين الأستاذة قدسية عبدالمحسن عطية أن وزارة التربية والتعليم تشجع المدارس الحكومية على نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في حل المشكلات بين طلبتها، وهذا ما ساعدنا كمدرسة على تحقيق هذا الإنجاز المشرف.
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