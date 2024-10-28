تأثير سرطان الثدي على الجلد والشعر البدء في العلاجات المساندة للبشرة مبكرا لتجنب المضاعفات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يوجد‭ ‬حولنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناجيات‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬مما‭ ‬يملأ‭ ‬قلوبنا‭ ‬بالأمل‭ ‬ويعزز‭ ‬إيماننا‭ ‬بقدرة‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬أصعب‭ ‬الظروف‭. ‬هؤلاء‭ ‬النساء‭ ‬يقدمن‭ ‬لنا‭ ‬دروسًا‭ ‬في‭ ‬الشجاعة‭ ‬والصبر‭.‬

يؤثر‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬أثناء‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الجسم‭ ‬وأحيانا‭ ‬الجلد‭ ‬والشعر،‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬التالي‭ ‬نحاور‭ ‬الدكتورة‭ ‬هناء‭ ‬الخياط‭ ‬استشاري‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬والتناسلية‭ ‬لنتعرف‭ ‬على‭

‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬أثناء‭ ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬العلاج‭.‬

* ما‭ ‬أهم‭ ‬الأعراض‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬أثناء‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬أو‭ ‬الإشعاعي‭ ‬وتسبب‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬الجلد؟

سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭ ‬شيوعًا‭ ‬بين‭ ‬النساء،‭ ‬وغالبًا‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬علاجات‭ ‬مكثفة‭ ‬تشمل‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي،‭ ‬والإشعاعي،‭ ‬والهرموني‭. ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العلاجات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬السرطان،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬آثارًا‭ ‬جانبية‭ ‬عديدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مشاكل‭ ‬جلدية‭.‬

تساقط‭ ‬الشعر‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬المضاعفات‭ ‬التي‭ ‬تقلق‭ ‬النساء‭ ‬عند‭ ‬سماع‭ ‬التشخيص‭. ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬التهيئة‭ ‬لهذه‭ ‬المضاعفات‭ ‬والتحدث‭ ‬عنها‭ ‬لتقبل‭ ‬الوضع‭ ‬المؤقت‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العلاج‭.‬

يحدث‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر‭ ‬لأن‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬يستهدف‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬سريعة‭ ‬الانقسام،‭ ‬لكنه‭ ‬يؤثر‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬الخلايا‭ ‬السليمة،‭ ‬مثل‭ ‬بصيلات‭ ‬الشعر‭.‬

* ما‭ ‬طرق‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر؟

من‭ ‬المهم‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الوسائل‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المضاعفات‭ ‬وتقديم‭ ‬نصائح‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر‭. ‬يمكن‭ ‬تقديم‭ ‬خيارات‭ ‬تجميلية‭ ‬لتغطية‭ ‬الرأس‭ ‬بصورة‭ ‬مؤقتة‭ ‬تجعل‭ ‬المريضة‭ ‬أكثر‭ ‬تقبلًا‭ ‬للوضع‭ ‬وأكثر‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المجتمع‭. ‬

بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬العلاج،‭ ‬يعود‭ ‬الشعر‭ ‬للنمو،‭ ‬مباشرة‭ ‬بانتهاء‭ ‬العلاج‭. ‬ينبغي‭ ‬التحلي‭ ‬بالصبر‭ ‬واستشارة‭ ‬طبيب‭ ‬الجلدية‭ ‬لفحص‭ ‬الوضع‭ ‬وتقديم‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭ ‬لتحفيز‭ ‬نمو‭ ‬الشعر‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬فروة‭ ‬الرأس‭.‬

* ما‭ ‬التغيرات‭ ‬الجلدية‭ ‬الأخرى‭ ‬المرتبطة‭ ‬بعلاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي؟

تشمل‭ ‬التغيرات‭ ‬الجلدية‭ ‬نتيجة‭ ‬العلاجات‭ ‬الكيميائية‭ ‬والإشعاعية‭ ‬عدة‭ ‬أشكال‭ ‬منها‭ ‬جفاف‭ ‬الجلد،‭ ‬الاحمرار،‭ ‬والتقشر،‭ ‬الطفح‭ ‬الجلدي،‭ ‬والحكة‭. ‬العلاجات‭ ‬الكيميائية‭ ‬قد‭ ‬تضعف‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي،‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬الإصابة‭ ‬بالعدوى‭ ‬الجلدية‭.‬

كيف‭ ‬يكون‭ ‬التشخيص؟‭ ‬وهل‭ ‬تكون‭ ‬الأعراض‭ ‬فترة‭ ‬بسيطة‭ ‬أم‭ ‬مستمرة؟

يشمل‭ ‬التشخيص‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الأعراض‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطبيب‭ ‬والفحص‭ ‬السريري‭ ‬لتقييم‭ ‬الأعراض‭ ‬وإعطاء‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭. ‬معظم‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬مؤقتة‭ ‬وتتحسن‭ ‬تدريجيًا‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬العلاج،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬قد‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬بقاء‭ ‬التغيرات‭ ‬فترة‭ ‬أطول،‭ ‬مما‭ ‬يستدعي‭ ‬استمرار‭ ‬العناية‭ ‬المناسبة‭.‬

* متى‭ ‬يبدأ‭ ‬العلاج‭ ‬الصحيح‭ ‬للبشرة؟

من‭ ‬الضروري‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬العلاجات‭ ‬المساندة‭ ‬للبشرة‭ ‬حين‭ ‬العلاج‭ ‬لتقليل‭ ‬الأعراض‭ ‬ولراحة‭ ‬المريض‭. ‬كما‭ ‬يساعد‭ ‬العلاج‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬المضاعفات‭ ‬مثل‭ ‬حدوث‭ ‬تصبغات‭ ‬وندبات‭.‬

ننوه‭ ‬بضرورة‭ ‬إخبار‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬عند‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬الجلد‭ ‬وذلك‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬متحسسات‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬المعطاة‭.‬

* ما‭ ‬طرق‭ ‬العلاج؟

نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجلد‭ ‬يكون‭ ‬جافًا‭ ‬وقابلًا‭ ‬للتهيج،‭ ‬ننصح‭ ‬بتجنب‭ ‬استخدام‭ ‬المستحضرات‭ ‬العطرية‭ ‬على‭ ‬الجلد‭ ‬مباشرة‭ ‬وذلك‭ ‬تجنبا‭ ‬لأي‭ ‬تهيج‭ ‬وننصح‭ ‬باستخدام‭ ‬مرطبات‭ ‬غير‭ ‬معطرة‭ ‬لتخفيف‭ ‬الجفاف‭. ‬

ويمكن‭ ‬أيضًا‭ ‬استخدام‭ ‬كمادات‭ ‬باردة‭ ‬لتقليل‭ ‬الشعور‭ ‬بالحكة‭ ‬والحرارة‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الالتهاب‭. ‬يُفضل‭ ‬اختيار‭ ‬صابون‭ ‬لطيف‭ ‬وغير‭ ‬معطر‭ ‬واستخدام‭ ‬ماء‭ ‬دافئ،‭ ‬وضمان‭ ‬ترطيب‭ ‬الجلد‭ ‬بانتظام‭.‬

يفضل‭ ‬استخدام‭ ‬ترطيب‭ ‬الجسم‭ ‬بكريم‭ ‬أو‭ ‬مرهم‭.‬

في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬قد‭ ‬يصف‭ ‬طبيب‭ ‬الجلدية‭ ‬مراهم‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الكورتيكوستيرويدات‭ ‬لتخفيف‭ ‬الالتهابات‭ ‬والتهيج‭. ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬ظهور‭ ‬علامات‭ ‬عدوى،‭ ‬قد‭ ‬يحتاج‭ ‬المريض‭ ‬إلى‭ ‬مضادات‭ ‬حيوية‭ ‬لمكافحة‭ ‬العدوى‭ ‬الجلدية‭.‬

الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬غني‭ ‬بالفيتامينات‭ ‬والمعادن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬الجلد‭ ‬وجهاز‭ ‬المناعة‭. ‬وكذلك،‭ ‬يُعتبر‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬من‭ ‬الأُسرة‭ ‬أمرًا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬النفسي‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الأمراض‭ ‬والعلاجات‭.‬

مشاكل‭ ‬الجلد‭ ‬المرتبطة‭ ‬بعلاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مؤلمة‭ ‬ومرهقة،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحيحة‭ ‬والفهم‭ ‬الجيد‭ ‬لهذه‭ ‬الأعراض،‭ ‬يمكن‭ ‬للمرضى‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم‭. ‬يُنصح‭ ‬دائمًا‭ ‬بمراجعة‭ ‬الأطباء‭ ‬المتخصصين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬المناسبين‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬العلاج‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬نود‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬للثدي‭ ‬للاطمئنان،‭ ‬بينما‭ ‬نبرز‭ ‬دور‭ ‬الدعم‭ ‬المجتمعي‭ ‬والروح‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الشفاء‭. ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬والفعاليات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬إحساس‭ ‬بالوحدة‭ ‬والتعاون،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭ ‬للجميع‭.‬

نتمنى‭ ‬لكم‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية