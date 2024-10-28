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الدعم النفسي لمريضات سرطان الثدي الدكتور حسن فضل: الدعم النفسي للمريضات.. سر نجاح العلاج

10/28/2024 7:07:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يحظى‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭ ‬بأهمية‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬علاج‭ ‬مريضات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬لأن‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسس‭ ‬نجاح‭ ‬العلاج،‭ ‬ودعم‭ ‬المريضة‭ ‬بحثها‭ ‬للذهاب‭ ‬لطبيب‭ ‬مختص‭ ‬يكون‭ ‬نقطة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬العلاج‭. ‬لذا‭ ‬حاور‭ ‬الخليج‭ ‬الطبي‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬فضل‭ ‬استشاري‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬وطب‭ ‬النفس‭ ‬الجسدي‭ ‬بمستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬لمعرفة‭ ‬خطوات‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬لمريضات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬

تواجه‭ ‬مريضات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬أشكالا‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الجسدية‭ ‬والعملية‭ ‬والعائلية‭ ‬والنفسية‭. ‬وهذه‭ ‬الضغوط‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مرحلة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مرحلة‭ ‬التشخيص‭ ‬أو‭ ‬أثناء‭ ‬تلقي‭ ‬العلاج‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬النجاة‭ ‬من‭ ‬المرض‭.‬

أشكال‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬مريضات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭:‬

‭-‬ترقب‭ ‬التشخيص‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬بدايات‭ ‬المرض‭ ‬

‭-‬الخوف‭ ‬من‭ ‬الوفاة‭ ‬والفقد‭ ‬وعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمن‭ ‬تعنيها‭ ‬أمرهم‭ ‬كالأطفال‭ ‬مثلا‭.‬

‭-‬الخوف‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬والتشوه‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يخلف‭ ‬العلاج‭ ‬

‭-‬الخوف‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬الوظيفة‭ ‬وعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إعانة‭ ‬الأسرة‭ ‬

‭-‬الخوف‭ ‬من‭ ‬رجوع‭ ‬المرض

دور‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭:‬

لا‭ ‬يقتصر‭ ‬دورنا‭ ‬على‭ ‬انتظار‭ ‬طلب‭ ‬المريضة‭ ‬للدعم‭ ‬النفسي‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬موجودين‭ ‬بكل‭ ‬مرحلة‭ ‬مع‭ ‬المريضة‭ ‬ونقيس‭ ‬احتياجاتها‭ ‬وذلك‭ ‬لتسهيل‭ ‬طلب‭ ‬الدعم‭ ‬أو‭ ‬نقترحه‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬احتاجت‭ ‬ذلك‭.‬

يكون‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تكوين‭ ‬منظومة‭ ‬نسميها‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬لمرضى‭ ‬الأورام‮»‬‭. ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬استشاري‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬النفس‭ ‬الجسدي‭ ‬ويشتمل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬على‭ (‬ممرض،‭ ‬معالج‭ ‬نفسي‭ ‬أو‭ ‬أخصائي‭ ‬علم‭ ‬نفس‭ ‬إكلينيكي،‭ ‬وأخصائي‭ ‬اجتماعي‭).‬

وتكون‭ ‬مهمة‭ ‬الفريق‭ ‬كالآتي‭:‬

‭-‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬للمريض‭ ‬والفريق‭ ‬المعالج‭ ‬بالأعراض‭ ‬النفسية‭ ‬وعلاقتها‭ ‬بالمرض‭ ‬الجسدي‭ ‬والعكس‭.‬

‭-‬حث‭ ‬المريض‭ ‬والفريق‭ ‬المتابع‭ ‬على‭ ‬ملء‭ ‬استبانة‭ ‬بسيطة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬زيارة‭ ‬للمريض‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬مقياس‭ ‬الكدر‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬مرتفعة،‭ ‬يتواصل‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬المريض‭ ‬لمعرفة‭ ‬السبب‭.‬

‭-‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬السبب‭ ‬نفسيا،‭ ‬يقوم‭ ‬الطبيب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬بمعاينة‭ ‬المريض‭ ‬وأخذ‭ ‬إحدى‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭:‬

‭-‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬المعالج‭ ‬وإرشادهم‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬المريض‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬شخصيته‭ ‬أو‭ ‬التشخيص‭ ‬النفسي‭.‬

‭-‬لو‭ ‬كانت‭ ‬المشكلة‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬عملي‭ ‬أو‭ ‬اجتماعي‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬الأخصائي‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

‭-‬قد‭ ‬يتم‭ ‬ترتيب‭ ‬جلسات‭ ‬نفسية‭ ‬كلامية‭ ‬مع‭ ‬اختصاصي‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬الإكلينيكي‭ ‬إذا‭ ‬تبين‭ ‬احتياج‭ ‬المريض‭ ‬لذلك‭.‬

‭- ‬يقدم‭ ‬استشاري‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬الجسدي‭ ‬بعض‭ ‬الأدوية‭ ‬مثل‭ ‬دواء‭ ‬للاكتئاب‭ ‬أو‭ ‬النوم‭ ‬أو‭ ‬غيرها،‭ ‬بحيث‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬حالة‭ ‬المريض‭ ‬الجسدية‭ ‬وتكون‭ ‬آمنة‭ ‬ولا‭ ‬تتداخل‭ ‬مع‭ ‬العلاجات‭ ‬الأخرى،‭ ‬بل‭ ‬بالإمكان‭ ‬أن‭ ‬تسرع‭ ‬من‭ ‬التعافي‭ ‬الجسدي‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬المختص‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬فيها‭ ‬بعض‭ ‬العاملين‭ ‬الصحيين‭ ‬أو‭ ‬أقارب‭ ‬المريض‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬مريضات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬مصابين‭ ‬بالسرطان‭ ‬سيعاني‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬الإكلينيكي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬قل‭ ‬ما‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬لعدة‭ ‬عوامل‭ ‬منها‭:‬

1-التشابه‭ ‬بين‭ ‬أعراض‭ ‬الاكتئاب‭ ‬مع‭ ‬أعراض‭ ‬السرطان‭ ‬والآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬للعلاجات‭ ‬والخصوصية‭ ‬في‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬هؤلاء،‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعوبة‭ ‬أحيانا‭ ‬تحديد‭ ‬المشكلة‭ ‬لغير‭ ‬المختصين‭ ‬بالطب‭ ‬النفسي‭ ‬الجسدي‭.‬

2-‭ ‬الاعتقاد‭ ‬الخاطئ‭ ‬لدى‭ ‬البعض‭ ‬بأن‭ ‬الاكتئاب‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬حتمية‭ ‬وطبيعية‭ ‬في‭ ‬هؤلاء‭ ‬المرضى‭ ‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬للتدخل‭.‬

3-‭ ‬إنكار‭ ‬المريض‭ ‬أحيانا‭ ‬لأعراض‭ ‬الاكتئاب‭ ‬وذلك‭ ‬غالبا‭ ‬لإرضاء‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬أو‭ ‬لضغط‭ ‬المجتمع‭ ‬بأن‭ ‬مريض‭ ‬السرطان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬محاربا‭ ‬قويا‭ ‬ويتقبل‭ ‬المرض‭ ‬بنفس‭ ‬إيجابية‭ ‬وأي‭ ‬شيء‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬ضعفا‭ ‬في‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬ضعفا‭ ‬في‭ ‬الإيمان‭.‬

4-‭ ‬اعتقاد‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬ستزول‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‭ ‬أو‭ ‬بمجرد‭ ‬بضع‭ ‬كلمات‭ ‬تشجيع،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الأبحاث‭ ‬تثبت‭ ‬وجود‭ ‬خلل‭ ‬هرموني‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬المستقبلات‭ ‬العصبية‭ ‬عند‭ ‬مرضى‭ ‬الاكتئاب‭ ‬خصوصا‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭.‬

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