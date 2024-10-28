نابولي في اختبار جدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ميلانو - (أ ف ب): يخوض نابولي المتصدر اختباره الجدي الثاني بمواجهة مضيفه ميلان اليوم الثلاثاء في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، آملا في توسيع فارق الصدارة مع ملاحقه إنتر الذي يحل ضيفا على إمبولي غدا الأربعاء.
بعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية في الدوري والكأس، يصطدم نابولي بخصم عنيد في ملعب سان سيرو التاريخي، وذلك في اختباره الجدي الثاني بعد تعادله مع مضيفه يوفنتوس سلبا في المرحلة الخامسة.
كان الفريق الجنوبي بدأ بخسارة فادحة أمام مضيفه فيرونا بثلاثية نظيفة، لكنه انتفض بسرعة محققا ثلاثة انتصارات متتالية قبل التعادل مع يوفنتوس واستكمال مسلسل الانتصارات.
إلا أن جميع المباريات التي خاضها فريق المدرب أنتونيو كونتي كانت أمام فرق متواضعة، بل إن جميع هذه الفرق ليست من بين العشرة الأوائل بعد تسع مراحل، باستثناء إمبولي العاشر الذي سقط على أرضه بهدف وحيد من ركلة جزاء.
ويدخل كونتي المباراة بسلاحه الأشهر: الدفاع، إذ إنه منذ الخسارة في المباراة الافتتاحية، لم يدخل مرمى فريقه سوى هدفين. ذلك، إلى جانب تفوّقه البسيط على نظيره باولو فونسيكا، بفوزه عليه مرة في أربع مواجهات انتهت ثلاث منها بالتعادل.
وحافظ نابولي على نظافة شباكه في ثلاث مباريات متتالية لأول مرة منذ أن فعل ذلك في ست مباريات خلال الموسم ما قبل الماضي الذي حقق فيه اللقب.
قال كونتي بعد التغلب على ليتشي بهدف نظيف: «فزنا بالمباريات التي كان علينا الفوز بها. الآن سنواجه مباريات في ملاعب يصعب دائما الذهاب إليها وضد فرق سبقتنا في الموسم الماضي بأكثر من عشرين نقطة».
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