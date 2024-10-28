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نابولي في اختبار جدي

10/28/2024 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخوض‭ ‬نابولي‭ ‬المتصدر‭ ‬اختباره‭ ‬الجدي‭ ‬الثاني‭ ‬بمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬ميلان‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬آملا‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬فارق‭ ‬الصدارة‭ ‬مع‭ ‬ملاحقه‭ ‬إنتر‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬إمبولي‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭.‬

بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس،‭ ‬يصطدم‭ ‬نابولي‭ ‬بخصم‭ ‬عنيد‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬التاريخي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اختباره‭ ‬الجدي‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭.‬

كان‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬بدأ‭ ‬بخسارة‭ ‬فادحة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬فيرونا‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬لكنه‭ ‬انتفض‭ ‬بسرعة‭ ‬محققا‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬قبل‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬واستكمال‭ ‬مسلسل‭ ‬الانتصارات‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬كانت‭ ‬أمام‭ ‬فرق‭ ‬متواضعة،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الفرق‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬مراحل،‭ ‬باستثناء‭ ‬إمبولي‭ ‬العاشر‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

ويدخل‭ ‬كونتي‭ ‬المباراة‭ ‬بسلاحه‭ ‬الأشهر‭: ‬الدفاع،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬لم‭ ‬يدخل‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬سوى‭ ‬هدفين‭. ‬ذلك،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تفوّقه‭ ‬البسيط‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا،‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مواجهات‭ ‬انتهت‭ ‬ثلاث‭ ‬منها‭ ‬بالتعادل‭.‬

وحافظ‭ ‬نابولي‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فيه‭ ‬اللقب‭.‬

قال‭ ‬كونتي‭ ‬بعد‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬ليتشي‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭: ‬‮«‬فزنا‭ ‬بالمباريات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭. ‬الآن‭ ‬سنواجه‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬يصعب‭ ‬دائما‭ ‬الذهاب‭ ‬إليها‭ ‬وضد‭ ‬فرق‭ ‬سبقتنا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬نقطة‮»‬‭.‬

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