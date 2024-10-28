ساكا يتمنى الاستفادة من الإنجاز التاريخي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لندن - (د ب أ): بدا بوكايو ساكا جناح فريق أرسنال محبطا بعد تعادل فريقه مع ليفربول 2/2 على ملعب الإمارات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مضيفا أنه يتمنى استفادة الفريق مستقبلا من إنجازه التاريخي.
قال ساكا في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «نحن محبطون، وأشعر بأننا لم نقدم أفضل ما لدينا على مدار 90 دقيقة، وكان من الضروري الفوز بهذه المباراة⸲.
وأضاف «بالتأكيد خرجنا ببعض الإيجابيات، وليفربول فريق كبير يستحق التحية، لكننا لم نقدم أفضل مستوياتنا خاصة في الشوط الثاني، مما كلفنا الكثير».
وشارك ساكا أمام ليفربول رغم الشكوك المثارة حول جاهزيته بدنيا بعد إصابة في أوتار الركبة خلال فترة التوقف الدولي تسببت في غيابه عن المباراتين السابقتين.
ولكن ساكا شارك أساسيا ومنح أرسنال التقدم في النتيجة مسجلا هدفه رقم 50 بقميص الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلق ساكا على كونه أصبح أصغر لاعب يحقق هذا المعدل مع أرسنال بعمر 23 عاما و52 يوما «أتمنى أن يكون دافعا للفوز بالألقاب».
وأتم تصريحاته «أكره الغياب عن المباريات، وكنت متحمسا لمواجهة ليفربول، وشعرت أنني بحالة جيدة، وكنت سعيدا بتسجيل هدف مبكر».
ويخوض أرسنال مباراتين متتاليتين خارج ملعبه، حيث يحل ضيفا على بريستون في كأس الرابطة مساء الأربعاء ثم يلاقي نيوكاسل يونايتد في الدوري يوم السبت المقبل.
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