ساكا يتمنى الاستفادة من الإنجاز التاريخي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قال‭ ‬ساكا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أبرزتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‭) ‬‮«‬نحن‭ ‬محبطون،‭ ‬وأشعر‭ ‬بأننا‭ ‬لم‭ ‬نقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬90‭ ‬دقيقة،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬المباراة⸲‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬خرجنا‭ ‬ببعض‭ ‬الإيجابيات،‭ ‬وليفربول‭ ‬فريق‭ ‬كبير‭ ‬يستحق‭ ‬التحية،‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نقدم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياتنا‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬مما‭ ‬كلفنا‭ ‬الكثير‮»‬‭.‬

وشارك‭ ‬ساكا‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬رغم‭ ‬الشكوك‭ ‬المثارة‭ ‬حول‭ ‬جاهزيته‭ ‬بدنيا‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬الركبة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬المباراتين‭ ‬السابقتين‭.‬

ولكن‭ ‬ساكا‭ ‬شارك‭ ‬أساسيا‭ ‬ومنح‭ ‬أرسنال‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬مسجلا‭ ‬هدفه‭ ‬رقم‭ ‬50‭ ‬بقميص‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وعلق‭ ‬ساكا‭ ‬على‭ ‬كونه‭ ‬أصبح‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬المعدل‭ ‬مع‭ ‬أرسنال‭ ‬بعمر‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬و52‭ ‬يوما‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬دافعا‭ ‬للفوز‭ ‬بالألقاب‮»‬‭.‬

وأتم‭ ‬تصريحاته‭ ‬‮«‬أكره‭ ‬الغياب‭ ‬عن‭ ‬المباريات،‭ ‬وكنت‭ ‬متحمسا‭ ‬لمواجهة‭ ‬ليفربول،‭ ‬وشعرت‭ ‬أنني‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة،‭ ‬وكنت‭ ‬سعيدا‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬مبكر‮»‬‭.‬

ويخوض‭ ‬أرسنال‭ ‬مباراتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه،‭ ‬حيث‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بريستون‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬ثم‭ ‬يلاقي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬