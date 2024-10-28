((بالوندور)) 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
( د ب أ) - توج رودري لاعب وسط منتخب إسبانيا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال حفل مجلة «فرانس فوتبول» لجوائز الأفضل في العالم.
وحصل الإسباني لامين جمال (برشلونة الإسباني) على جائزة أفضل لاعب واعد، وفاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل مدرب في العالم، وتوجت ايتانا بونماتي لاعبة خط وسط منتخب إسبانيا ونادي برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، وتوجت إيما هايس مدربة تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل مدربة للسيدات بعدما قادت فريقها للتتويج بلقب دوري السوبر للسيدات قبل أن تنتقل لتدريب منتخب أمريكا،
وتوج إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني ونادي أستون فيلا الإنجليزي بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم.
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