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((بالوندور)) 2024

10/28/2024 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

( د‭ ‬ب‭ ‬أ)‭ - ‬توج‭ ‬رودري‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬ونادي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬فوتبول‮»‬‭ ‬لجوائز‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وحصل‭ ‬الإسباني‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ (‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭) ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬واعد،‭ ‬وفاز‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتوجت‭ ‬ايتانا‭ ‬بونماتي‭ ‬لاعبة‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬ونادي‭ ‬برشلونة‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتوجت‭ ‬إيما‭ ‬هايس‭ ‬مدربة‭ ‬تشيلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدربة‭ ‬للسيدات‭ ‬بعدما‭ ‬قادت‭ ‬فريقها‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬للسيدات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬لتدريب‭ ‬منتخب‭ ‬أمريكا،‭
‬وتوج‭ ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيز‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ونادي‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بجائزة‭ ‬ياشين‭ ‬لأفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

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