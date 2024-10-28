وزير التربية والتعليم يشهد مباراة منتخب البحرين المدرسي لكرة اليد ونظيره السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهد الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024، أمس الاثنين، مواجهة منتخب البحرين المدرسي (2) لكرة اليد ضد نظيره السعودي في ختام الدور التمهيدي لمسابقة كرة اليد بدورة الألعاب المدرسية الدولية المقامة في البحرين.
وحضر اللقاء أيضا الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، والسيد علي عيسى إسحاقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعدد من أعضاء الاتحاد البحريني لكرة اليد.
وفي هذا السياق، هنأ الوزير فريق البحرين (1) على تأهله إلى الدور نصف النهائي للمسابقة، معبراً عن إعجابه بالمستويات الرائعة التي قدمها الفريق في الدور الأول من الدورة، والذي أهّله للتنافس على المراكز الأولى.
كما قدّم تمنياته بالتوفيق لفريق البحرين (2) في المنافسات القادمة، مشيداً بالمستويات الإيجابية التي ظهر بها الفريق خلال البطولة، رغم عدم تمكنه من التأهل إلى المربع الذهبي، مؤكداً أن الأداء المميز للفريق كان محط تقدير وإعجاب الجميع، وأن هذه المشاركة أسهمت في اكتساب المزيد من الخبرات التي ستفيد اللاعبين في المحافل القادمة.
MENAFN28102024000055011008ID1108826544
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.