وزير التربية والتعليم يشهد مباراة منتخب البحرين المدرسي لكرة اليد ونظيره السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحضر‭ ‬اللقاء‭ ‬أيضا‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة،‭ ‬والسيد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للدورة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬هنأ‭ ‬الوزير‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬1‭) ‬على‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للمسابقة،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بالمستويات‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الدورة،‭ ‬والذي‭ ‬أهّله‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭. ‬

كما‭ ‬قدّم‭ ‬تمنياته‭ ‬بالتوفيق‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭ (‬2‭) ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬القادمة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالمستويات‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬البطولة،‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬للفريق‭ ‬كان‭ ‬محط‭ ‬تقدير‭ ‬وإعجاب‭ ‬الجميع،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬اكتساب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬التي‭ ‬ستفيد‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬القادمة‭.‬