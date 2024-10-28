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الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية: ضبط وافد يزاول مهنة الطب البشري من دون ترخيص

10/28/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬المباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بضبط‭ ‬وافد‭ ‬يقوم‭ ‬بمزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يقدم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬غير‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الزيارات‭ ‬المنزلية‭.‬

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬الوافد‭ ‬المخالف‭ ‬خلال‭ ‬تقديمه‭ ‬لاستشارات‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬مسكن‭ ‬خاص‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحورة،‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬معاينة‭ ‬مسكنه‭ ‬الخاص‭ ‬والمركبة‭ ‬التابعة‭ ‬له،‭ ‬وضبط‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬والعقاقير‭ ‬الصيدلانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأدوات‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬مجهولة‭ ‬المصدر‭ ‬وغير‭ ‬المرخصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضافت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬حيال‭ ‬المخالف‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬لاستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭.‬

وتهيب‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬القيام‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬الإضرار‭ ‬بصحة‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتدعو‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬تلقي‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المرخصة،‭ ‬ومن‭ ‬قبل‭ ‬المهنيين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬المناسب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭.‬

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