الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية: ضبط وافد يزاول مهنة الطب البشري من دون ترخيص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنها قامت بالتنسيق مع إدارة المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بضبط وافد يقوم بمزاولة مهنة الطب البشري من دون ترخيص، حيث كان يقدم هذه الخدمات غير المرخصة من خلال الزيارات المنزلية.
وأكدت الهيئة أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم ضبط الوافد المخالف خلال تقديمه لاستشارات طبية في مسكن خاص بمنطقة الحورة، كما تمت معاينة مسكنه الخاص والمركبة التابعة له، وضبط مجموعة من المواد والعقاقير الصيدلانية، بالإضافة إلى الأدوات والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير المرخصة في مملكة البحرين.
وأضافت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف وإحالته إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتهيب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، من خطورة القيام بمثل هذه الممارسات التي تنطوي على الإضرار بصحة المجتمع، وتدعو إلى ضرورة التأكد من تلقي العلاج في الأماكن المرخصة، ومن قبل المهنيين الحاصلين على الترخيص المناسب من قبل الهيئة.
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