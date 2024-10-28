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تأييد المؤبد لشاب ضرب عاملا أثناء سرقته بالإكراه فتسبب في موته

10/28/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬معاقبة‭ ‬أربعيني‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬عامل‭ ‬برادة‭ ‬آسيوي‭ ‬أثناء‭ ‬سرقته‭ ‬بالإكراه،‭ ‬حيث‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وحاول‭ ‬سرقة‭ ‬علبة‭ ‬سجائر‭ ‬وعصير‭ ‬من‭ ‬البرادة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬حاول‭ ‬منعه‭ ‬فتعدى‭ ‬عليه‭ ‬بالضرب‭ ‬حتى‭ ‬تسبب‭ ‬بوفاته‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭. ‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬إخطارا‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭/‬1‭/‬2024‭ ‬مفاده‭ ‬قيام‭ ‬شخص‭ ‬بالتعدي‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع،‭ ‬وعلى‭ ‬أثره‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬المصاب‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج،‭ ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬الإخطار،‭ ‬وذلك‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬وجود‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬والاستعلام‭ ‬عن‭ ‬حالته‭ ‬الصحية،‭ ‬فتبين‭ ‬خضوعه‭ ‬للعلاج‭ ‬وعدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬الكلام‭ ‬ووافته‭ ‬المنية‭. ‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬حول‭ ‬الواقعة،‭ ‬فقد‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬هوية‭ ‬مرتكبها‭ ‬وهو‭ ‬شخص‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الأسبقيات،‭ ‬فأصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬أمراً‭ ‬بضبطه‭ ‬وإحضاره،‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬تصوير‭ ‬كاميرا‭ ‬المراقبة‭ ‬الخاص‭ ‬بالمحل‭.

ونفاذاً‭ ‬لذلك‭ ‬عرض‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬استجوبته‭ ‬وواجهته‭ ‬بما‭ ‬ثبت‭ ‬بالتصوير‭ ‬وأقوال‭ ‬الشهود،‭ ‬فأقر‭ ‬بقيامه‭ ‬بالتعدي‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬منعه‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬المحل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سداد‭ ‬قيمة‭ ‬مشترياته،‭ ‬فوجهت‭ ‬له‭ ‬تهمة‭ ‬السرقة‭ ‬بالإكراه‭ ‬المفضي‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسه‭ ‬احتياطياً‭ ‬حتى‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭.‬

حيث‭ ‬ادعى‭ ‬أمامها‭ ‬بمعاناته‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬نفسية‭ ‬كانت‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬ارتكابه‭ ‬الجريمة،‭ ‬فأمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬آنذاك‭ ‬بعرضه‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬ثلاثية‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الاستشاريين‭ ‬بمستشفى‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬لفحص‭ ‬قواه‭ ‬العقلية‭ ‬والنفسية،‭ ‬وقد‭ ‬خلص‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬ثبوت‭ ‬مسؤولية‭ ‬المتهم‭ ‬عن‭ ‬تصرفاته،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكمها‭ ‬بإدانته‭ ‬ومعاقبته‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭.‬

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