((الاستئناف)) تعدل عقوبات مزوري محررات خطوة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقف تنفيذ عقوبة متهمة.. وتعديل عقوبات المتهمة الأولى والثاني

عدلت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬عقوبات‭ ‬3‭ ‬موظفين‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬قضت‭ ‬بالاكتفاء‭ ‬بمعاقبة‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة‭ ‬‮«‬المديرة‮»‬‭ ‬بالحبس‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬ونصف‭ ‬السنة‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬العقوبة‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬وأمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬مشاركتها‭ ‬للمتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬بالسوية‭ ‬في‭ ‬الغرامة‭ ‬بقيمة‭ ‬270‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ورد‭ ‬المبلغ‭ ‬ذاته‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يحكم‭ ‬على‭ ‬الجاني‭ ‬بالرد‭ ‬وبغرامة‭ ‬مساوية‭ ‬لقيمة‭ ‬المال‭ ‬موضوع‭ ‬الجريمة‭ ‬المتحصل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬جنايات‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار،‭ ‬مما‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬النص‭ ‬غير‭ ‬مطبق‭ ‬على‭ ‬الواقعة‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬جنحة،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬النيابة‭ ‬المستأنفة‭ ‬بوصفها‭ ‬جنحة‭ ‬تسببت‭ ‬بخطئها‭ ‬في‭ ‬إلحاق‭ ‬ضرر‭ ‬جسيم‭ ‬بمال‭ ‬عام‭ ‬وأدانتها‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الوصف‭ ‬باعتبارها‭ ‬جنحة‭ ‬مما‭ ‬لا‭ ‬ينطق‭ ‬عليه‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬201‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬مما‭ ‬يتعين‭ ‬إلغاء‭ ‬إلزامها‭ ‬وتغريمها‭ ‬بالمبلغ‭ ‬ذاته‭.‬

كما‭ ‬عدلت‭ ‬المحكمة‭ ‬عقوبة‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬كما‭ ‬عدلت‭ ‬عقوبة‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬وأيدت‭ ‬مبلغ‭ ‬الغرامة‭ ‬ورد‭ ‬270‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬و33‭ ‬دينارًا‭ ‬و440‭ ‬فلسًا،‭ ‬وتغريمها‭ ‬رفقة‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬7 , 728‭ ‬دينارًا‭ ‬بالسوية‭ ‬بينهما‭ ‬ورد‭ ‬المبلغ‭ ‬ذاته‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بإجراء‭ ‬تدقيق‭ ‬استقصائي‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬فتبين‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬بإصدار‭ ‬إفادات‭ ‬غير‭ ‬حقيقية‭ ‬لمنتسبي‭ ‬البرنامج‭ ‬المذكور‭ ‬آنفاً‭ ‬بما‭ ‬يثبت‭ ‬عملهم‭ ‬بالمنزل‭ ‬خلافاً‭ ‬للواقع،‭ ‬وذلك‭ ‬للانتفاع‭ ‬بالتأمين‭ ‬الاختياري‭ ‬وشراء‭ ‬سنوات‭ ‬الخدمة‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭. ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬تحريات‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬عن‭ ‬الموظفين‭ ‬المتهمين‭ ‬بإصدار‭ ‬الإفادات‭ ‬المزورة‭ ‬موضوع‭ ‬الجريمة‭ ‬ومخططهم‭ ‬الذي‭ ‬اتبعوه‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬وتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬النيابة‭ ‬بما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬التحريات‭. ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تولت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوقائع‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ‭ ‬فاطلعت‭ ‬على‭ ‬الإفادات‭ ‬محل‭ ‬الجريمة‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬الشهود‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المقررة‭ ‬لضم‭ ‬المدد‭ ‬وقيد‭ ‬المستفيدين‭ ‬منها‭ ‬وما‭ ‬اتبع‭ ‬لاستصدار‭ ‬الإفادات‭ ‬المزورة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بضبط‭ ‬وإحضار‭ ‬المتهمين‭ ‬واستجوابهم‭ ‬ومواجهتهم‭ ‬بالأدلة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬من‭ ‬أدلة‭ ‬قاطعة‭ ‬على‭ ‬اقترافهم‭ ‬الجريمة،‭ ‬والتي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭.‬