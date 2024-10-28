Tuesday, 29 October 2024 02:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الاستئناف)) تعدل عقوبات مزوري محررات خطوة

10/28/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) «جنحة» الإضرار بالمال العام تلغي مشاركة متهمة في رد مبلغ الجريمة

وقف تنفيذ عقوبة متهمة.. وتعديل عقوبات المتهمة الأولى والثاني

عدلت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬عقوبات‭ ‬3‭ ‬موظفين‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬قضت‭ ‬بالاكتفاء‭ ‬بمعاقبة‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة‭ ‬‮«‬المديرة‮»‬‭ ‬بالحبس‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬ونصف‭ ‬السنة‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬العقوبة‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬وأمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬مشاركتها‭ ‬للمتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬بالسوية‭ ‬في‭ ‬الغرامة‭ ‬بقيمة‭ ‬270‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ورد‭ ‬المبلغ‭ ‬ذاته‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يحكم‭ ‬على‭ ‬الجاني‭ ‬بالرد‭ ‬وبغرامة‭ ‬مساوية‭ ‬لقيمة‭ ‬المال‭ ‬موضوع‭ ‬الجريمة‭ ‬المتحصل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬جنايات‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار،‭ ‬مما‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬النص‭ ‬غير‭ ‬مطبق‭ ‬على‭ ‬الواقعة‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬جنحة،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬النيابة‭ ‬المستأنفة‭ ‬بوصفها‭ ‬جنحة‭ ‬تسببت‭ ‬بخطئها‭ ‬في‭ ‬إلحاق‭ ‬ضرر‭ ‬جسيم‭ ‬بمال‭ ‬عام‭ ‬وأدانتها‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الوصف‭ ‬باعتبارها‭ ‬جنحة‭ ‬مما‭ ‬لا‭ ‬ينطق‭ ‬عليه‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬201‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬مما‭ ‬يتعين‭ ‬إلغاء‭ ‬إلزامها‭ ‬وتغريمها‭ ‬بالمبلغ‭ ‬ذاته‭.‬

كما‭ ‬عدلت‭ ‬المحكمة‭ ‬عقوبة‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬كما‭ ‬عدلت‭ ‬عقوبة‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬وأيدت‭ ‬مبلغ‭ ‬الغرامة‭ ‬ورد‭ ‬270‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬و33‭ ‬دينارًا‭ ‬و440‭ ‬فلسًا،‭ ‬وتغريمها‭ ‬رفقة‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬7 , 728‭ ‬دينارًا‭ ‬بالسوية‭ ‬بينهما‭ ‬ورد‭ ‬المبلغ‭ ‬ذاته‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بإجراء‭ ‬تدقيق‭ ‬استقصائي‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬فتبين‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬بإصدار‭ ‬إفادات‭ ‬غير‭ ‬حقيقية‭ ‬لمنتسبي‭ ‬البرنامج‭ ‬المذكور‭ ‬آنفاً‭ ‬بما‭ ‬يثبت‭ ‬عملهم‭ ‬بالمنزل‭ ‬خلافاً‭ ‬للواقع،‭ ‬وذلك‭ ‬للانتفاع‭ ‬بالتأمين‭ ‬الاختياري‭ ‬وشراء‭ ‬سنوات‭ ‬الخدمة‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭. ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬تحريات‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬عن‭ ‬الموظفين‭ ‬المتهمين‭ ‬بإصدار‭ ‬الإفادات‭ ‬المزورة‭ ‬موضوع‭ ‬الجريمة‭ ‬ومخططهم‭ ‬الذي‭ ‬اتبعوه‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬وتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬النيابة‭ ‬بما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬التحريات‭. ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تولت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوقائع‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ‭ ‬فاطلعت‭ ‬على‭ ‬الإفادات‭ ‬محل‭ ‬الجريمة‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬الشهود‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المقررة‭ ‬لضم‭ ‬المدد‭ ‬وقيد‭ ‬المستفيدين‭ ‬منها‭ ‬وما‭ ‬اتبع‭ ‬لاستصدار‭ ‬الإفادات‭ ‬المزورة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بضبط‭ ‬وإحضار‭ ‬المتهمين‭ ‬واستجوابهم‭ ‬ومواجهتهم‭ ‬بالأدلة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬من‭ ‬أدلة‭ ‬قاطعة‭ ‬على‭ ‬اقترافهم‭ ‬الجريمة،‭ ‬والتي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭.‬

MENAFN28102024000055011008ID1108826541

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث