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نواب بريطانيون يتهمون ستارمر بامتلاك ((عقلية استعمارية))!

10/28/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اتهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬نواب‭ ‬بارزين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬بتبني‭ ‬‮«‬عقلية‭ ‬استعمارية‮»‬‭ ‬و«موقف‭ ‬مسيء‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬رفضه‭ ‬مناقشة‭ ‬التعويضات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتجارة‭ ‬الرقيق‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬الكومنولث‭ ‬في‭ ‬ساموا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬الغارديان‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Guardian ‮»‬‭ ‬جاءت‭ ‬هذه‭ ‬الانتقادات‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬ستارمر‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬التعويضات‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أوضح‭ ‬ستارمر‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬‮«‬التحديات‭ ‬المستقبلية‮»‬‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬التعويضات‭ ‬التاريخية،‭ ‬قائلاً‭ ‬إنه‭ ‬يفضل‭ ‬‮«‬التطلع‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وانتقدت‭ ‬النائبة‭ ‬العمالية‭ ‬بيل‭ ‬ريبيرو‭-‬آدي‭ ‬موقف‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬متعدد‭ ‬الأحزاب‭ ‬حول‭ ‬التعويضات‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬ووصفت‭ ‬تجاهله‭ ‬للمسألة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬إهانة‮»‬‭ ‬للمنحدرين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬أفريقية‭.‬

وأكدت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬التعويضات‭ ‬ليست‭ ‬لإعادة‭ ‬محاكمة‭ ‬الماضي،‭ ‬بل‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬التفاوتات‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬عالمنا‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭ ‬والنظم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الحالية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬الاستعمار‭ ‬والعبودية،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬رسمية‭ ‬نحو‭ ‬التعويضات‭.‬

وعبّر‭ ‬النائب‭ ‬العمالي‭ ‬كلايف‭ ‬لويس،‭ ‬عن‭ ‬دهشته‭ ‬من‭ ‬اعتقاد‭ ‬ستارمر‭ ‬أنه‭ ‬يمكنه‭ ‬فرض‭ ‬‮«‬عقلية‭ ‬استعمارية‮»‬‭ ‬على‭ ‬القمة،‭ ‬و«ويجتهد‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬محدد‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬وما‭ ‬يجب‭ ‬وما‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬مناقشته‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جهتها،‭ ‬شاركت‭ ‬النائبة‭ ‬دايان‭ ‬أبوت،‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬سوداء‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني،‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬وعبرت‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬أملها‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬عن‭ ‬اقتراح‭ ‬سابق‭ ‬لإنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬وطنية‭ ‬للتعويضات،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ستارمر‭ ‬‮«‬تجاهل‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‮»‬‭.‬

في‭ ‬ختام‭ ‬قمة‭ ‬ساموا،‭ ‬اتفق‭ ‬القادة‭ ‬برئاسة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إدراج‭ ‬بند‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬لمناقشة‭ ‬موضوع‭ ‬التعويضات‭.‬

وأعربت‭ ‬ريبيرو‭-‬آدي‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬فخورة‭ ‬جدًا‭ ‬لأن‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬لم‭ ‬تقبل‭ ‬الصمت‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬القمة،‭ ‬حاول‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬الفقرة‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالعدالة‭ ‬التعويضية،‭ ‬حيث‭ ‬أوضح‭ ‬للصحفيين‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬جزء‭ ‬صغير‭ ‬من‭ ‬بيان‭ ‬مطول‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المناقشات‭ ‬لم‭ ‬تركز‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬التعويضات‭ ‬المالية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬سيعاد‭ ‬طرحه‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الكاريبي‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬الضغوط‭ ‬السياسية،‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬داونينغ‭ ‬ستريت‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬تدعم‭ ‬بعض‭ ‬أشكال‭ ‬العدالة‭ ‬التعويضية‭ ‬غير‭ ‬المالية‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬وتقديم‭ ‬إعفاءات‭ ‬من‭ ‬الديون‭ ‬للبلدان‭ ‬النامية،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المتعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬تفرض‭ ‬معدلات‭ ‬فائدة‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬المقدمة‭ ‬لتلك‭ ‬الدول،‭ ‬مما‭ ‬يثقل‭ ‬كاهلها‭ ‬اقتصاديا‭.‬

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