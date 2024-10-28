مروان البرغوثي يتعرض لاعتداء وحشي في سجن الاحتلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬شؤون‭ ‬الأسرى‭ ‬والمحررين‭ ‬ونادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭: ‬‮«‬وحدات‭ ‬القمع‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬قامت‭ ‬باعتداء‭ ‬وحشي‭ ‬على‭ ‬البرغوثي‭ ‬في‭ ‬زنزانة‭ ‬العزل‭ ‬الانفرادي‭ ‬بتاريخ‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬مستخدمة‭ ‬أدوات‭ ‬قمع‭ ‬وضرب‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

ووقعت‭ ‬الحادثة‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬مجدو‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭.‬

وحصلت‭ ‬المنظمتان‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬محامي‭ ‬هيئة‭ ‬شؤون‭ ‬الأسرى‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الذي‭ ‬تمكّن‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬البرغوثي‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬بسبب‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬الزيارة‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.

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وبحسب‭ ‬البيان،‭ ‬تسبّب‭ ‬الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬تعرّض‭ ‬له‭ ‬البرغوثي‭ ‬‮«‬بإصابات‭ ‬في‭ ‬جسده‭ ‬وأضلاعه‭ ‬وأطرافه،‭ ‬ونزيف‭ ‬في‭ ‬أذنه‭ ‬اليمنى‭ ‬وجرح‭ ‬في‭ ‬ذراعه‭ ‬الأيمن‭ ‬وآلام‭ ‬في‭ ‬ظهره‮»‬‭.‬

ويطرح‭ ‬اسم‭ ‬البرغوثي،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬التي‭ ‬يتزعمها‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬بين‭ ‬الأسماء‭ ‬المحتمل‭ ‬الإفراج‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

والبرغوثي‭ ‬معتقل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬بتهمة‭ ‬القتل‭ ‬خلال‭ ‬الانتفاضة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬واستمرت‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2005‭. ‬

وحُكم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2004‭ ‬بخمسة‭ ‬أحكام‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وضع‭ ‬البرغوثي‭ ‬في‭ ‬العزل‭ ‬الانفرادي،‭ ‬وقالت‭ ‬المنظمات‭ ‬التي‭ ‬تتابع‭ ‬شؤون‭ ‬المعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إنه‭ ‬تعرض‭ ‬للاعتداء‭ ‬مرتين‭ ‬منفصلتين‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭.‬

ورأت‭ ‬هيئة‭ ‬شؤون‭ ‬الأسرى‭ ‬‮«‬أن‭ ‬تعرّض‭ ‬الأسرى‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬إلى‭ ‬الاعتداء،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬رموز‭ ‬وقيادات‭ ‬الحركة‭ ‬الأسيرة،‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬إلا‭ ‬تفسيرا‭ ‬واحدا‭ ‬يتمثل‭ ‬باتخاذ‭ ‬الاحتلال‭ ‬قرارا‭ ‬واضحا‭ ‬بمحاولة‭ ‬اغتيالهم‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬ونادي‭ ‬الأسير‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يجري‭ ‬بحق‭ ‬الأسرى‭ ‬والمعتقلين‭ ‬داخل‭ ‬سجون‭ ‬ومعسكرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬يمثل‭ ‬وجها‭ ‬آخر‭ ‬لجريمة‭ ‬الإبادة‮»‬‭.

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وبحسب‭ ‬المؤسستين،‭ ‬‮«‬ارتقى‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الأسرى‭ ‬والمعتقلين،‭ ‬أعلن‭ ‬هويات‭ ‬41‭ ‬منهم‮»‬‭. ‬وتعتقل‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬سجونها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬آلاف‭ ‬فلسطيني،‭ ‬حوالي‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬اعتُقلوا‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬اعتقلوا‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأكدت‭ ‬الحملة‭ ‬الشعبية‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬البرغوثي‭ ‬تعرّضه‭ ‬للاعتداء،‭ ‬وطالبت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬المؤسسات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬بالقيام‭ ‬بواجبها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البرغوثي‭ ‬والأسرى‭ ‬والأسيرات‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬تفرضه‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬