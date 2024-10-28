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غارات إسرائيلية جديدة تستهدف مدينة صور في جنوب لبنان

10/28/2024 7:07:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬استهدفت‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬عقب‭ ‬إنذارات‭ ‬إخلاء‭ ‬للسكان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬ضربات‭ ‬فجرا‭ ‬أوقعت‭ ‬سبعة‭ ‬قتلى‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭: ‬‮«‬شنّ‭ ‬الطيران‭ ‬المعادي‭ ‬غارته‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬التهديد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬واستهدفت‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬أفران‭ ‬بحر‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬غارات‮»‬‭ ‬إسرائيلية‭ ‬طالت‭ ‬المدينة‭. ‬

وشملت‭ ‬الغارات‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬والشقق‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صور‮»‬‭.

وأفاد‭ ‬مصور‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬بتصاعد‭ ‬الدخان‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬المستهدفة،‭ ‬وأحدها‭ ‬مبنى‭ ‬على‭ ‬الكورنيش‭ ‬البحري‭.

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرها‭ ‬صحفيون‭ ‬محليون‭ ‬غارات‭ ‬متزامنة‭ ‬تستهدف‭ ‬المدينة‭. ‬

وتلقى‭ ‬اتحاد‭ ‬بلديات‭ ‬صور‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬متحدث‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬طلب‭ ‬إبلاغ‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬شوارع‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بضرورة‭ ‬إخلاء‭ ‬منازلهم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬البلديات‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وإثر‭ ‬الاتصال،‭ ‬أوعز‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة،‭ ‬‮«‬الطلب‭ ‬ممن‭ ‬تبقى‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬عبر‭ ‬مكبرات‭ ‬للصوت‭ ‬بضرورة‭ ‬إخلاء‭ ‬هذه‭ ‬المناطق،‭ ‬ما‭ ‬خلق‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الهلع‭ ‬والذعر‮»‬‭. ‬

وأسفرت‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬طالت‭ ‬فجرا‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬17‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.
‬وذكر‭ ‬مصوّر‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬رأى‭ ‬مبنى‭ ‬سكنيا‭ ‬منهارا‭ ‬بالكامل‭ ‬ومسعفين‭ ‬يجلون‭ ‬رجلا‭ ‬على‭ ‬حمالة‭ ‬فيما‭ ‬يعمل‭ ‬آخرون‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬الركام‭ ‬الذي‭ ‬يتصاعد‭ ‬منه‭ ‬الدخان‭. ‬

أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬قرى‭ ‬وبلدات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭.

وتعرضت‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬لليونسكو‭ ‬لضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عنيفة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ألحقت‭ ‬دمارا‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬وسطها‭. ‬

وكثفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ضرباتها‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬تعتبر‭ ‬معاقل‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬قرب‭ ‬بيروت‭ ‬وفي‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬وشرقها،‭ ‬وبدأت‭ ‬هجوما‭ ‬بريا‭ ‬‮«‬محدودا‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬تبادل‭ ‬للقصف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬قصف‭ ‬قاعدة‭ ‬بحرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬حيفا‭ ‬بالصواريخ،‭ ‬وقال‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬أطلق‭ ‬‮«‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬04‭:‬00‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬صلية‭ ‬صاروخية‭ ‬نوعية‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ (‬ستيلا‭ ‬ماريس‭) ‬البحرية‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬حيفا‮»‬‭.

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬مقاتليه‭ ‬‮«‬كمنوا‮»‬‭ ‬لجنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬واشتبكوا‭ ‬معهم‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬كفركلا‭ ‬الحدودية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬حيث‭ ‬فجّر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬السبت‭ ‬منازل‭ ‬سكنية‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭.

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