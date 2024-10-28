((الخليجية للصيانة والاعتمادية)) توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز الأداء التشغيلي واستدامة الأصول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية (
GSMR ) توقيع مذكرة تفاهم مع شركة
HSB
Solomon
Associates والتي تعد من الشركات العالمية المتخصصة في تقديم خدمات قياس وتحليل الأداء. تم توقيع المذكرة على هامش المؤتمر الدولي السابع للصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول (
MAINTCON 2024)، والذي عقد في مركز البحرين العالمي للمعارض من 13 إلى 16 أكتوبر 2024 بحضور رسمي من الجمعية وممثلي شركة
HSB
Solomon
Associates .
تسعى مذكرة التفاهم إلى بحث سبل دعم وارتقاء مجال الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع أحدث الممارسات الدولية. كما تشمل بحث فرص التعاون لتقديم توصيات ترتقي بأداء شركات وقطاعات مختلفة في مجال الصيانة والاعتمادية، مما يمكن اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وتحليل شامل. إلى جانب ذلك، تتضمن المذكرة استعراض إمكانية تقديم برامج تدريبية لأعضاء الجمعية، تركز على تطوير مهاراتهم في مجالات الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول. ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزز التحول الإيجابي في المجال وتقديم حلول مبتكرة تخدم مصالح القطاع.
وفي تصريح له، أوضح المهندس أحمد الجلواح، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية، أن مذكرة التفاهم تمثل انطلاقة للتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين، بما يعزز الارتقاء بالأداء التشغيلي واستدامة الأصول. وأضاف الجلواح: «هذه المذكرة تعد انطلاقة نوعية للجمعية، وتفعيلاً لدورها الريادي في تعزيز وإسناد وتطوير مجال الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول في منطقة الخليج، لاسيما وأن هذا المجال هو ركيزة أساسية لدفع واستدامة مسيرة التنمية في المنطقة ككل، وذلك من خلال تقديم تقارير وتوصيات مبنية على بيانات دقيقة، وأساليب علمية، وبتبني ممارسات عالمية، مستفيدة من خبرات الجهتين الموقعتين على المذكرة». من جهته، عبّر عمر خان، نائب رئيس HSB Solomon Associates للشرق الأوسط، عن سعادته بتوقيع المذكرة مع الجمعية.
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