((الخليجية للصيانة والاعتمادية)) توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز الأداء التشغيلي واستدامة الأصول

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تسعى‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬دعم‭ ‬وارتقاء‭ ‬مجال‭ ‬الصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬بحث‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬لتقديم‭ ‬توصيات‭ ‬ترتقي‭ ‬بأداء‭ ‬شركات‭ ‬وقطاعات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصيانة‭ ‬والاعتمادية،‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬دقيقة‭ ‬وتحليل‭ ‬شامل‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬تتضمن‭ ‬المذكرة‭ ‬استعراض‭ ‬إمكانية‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬لأعضاء‭ ‬الجمعية،‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭. ‬ويسعى‭ ‬الطرفان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬نوعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتعزز‭ ‬التحول‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تخدم‭ ‬مصالح‭ ‬القطاع‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له،‭ ‬أوضح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬الجلواح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للصيانة‭ ‬والاعتمادية،‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬تمثل‭ ‬انطلاقة‭ ‬للتعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالأداء‭ ‬التشغيلي‭ ‬واستدامة‭ ‬الأصول‭. ‬وأضاف‭ ‬الجلواح‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬تعد‭ ‬انطلاقة‭ ‬نوعية‭ ‬للجمعية،‭ ‬وتفعيلاً‭ ‬لدورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وإسناد‭ ‬وتطوير‭ ‬مجال‭ ‬الصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬هو‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لدفع‭ ‬واستدامة‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ككل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬تقارير‭ ‬وتوصيات‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬دقيقة،‭ ‬وأساليب‭ ‬علمية،‭ ‬وبتبني‭ ‬ممارسات‭ ‬عالمية،‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬الجهتين‭ ‬الموقعتين‭ ‬على‭ ‬المذكرة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬عبّر‭ ‬عمر‭ ‬خان،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬ HSB ‭ ‬ Solomon ‭ ‬ Associates ‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتوقيع‭ ‬المذكرة‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭.‬