خالد بن عبد الله: التعاون مع تركيا يشهد تقدما ملحوظا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬بتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بالاستفادة‭ ‬مما‭ ‬تتيحه‭ ‬المقومات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬البلدان،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬السياحية‭ ‬والاستثمار‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬عليهما‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬ايسن‭ ‬تشاكيل،‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬سفيرة‭ ‬لبلادها‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬السفيرة‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تقوية‭ ‬الروابط‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬راجياً‭ ‬معاليه‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لسعادتها‭ ‬فيما‭ ‬سيوكل‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬مستقبلية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬ايسن‭ ‬تشاكيل،‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لقيته‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬عملها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون،‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬راجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مواصلة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬