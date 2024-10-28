خالد بن عبد الله: التعاون مع تركيا يشهد تقدما ملحوظا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن التعاون القائم بين مملكة البحرين والجمهورية التركية الشقيقة يشهد تقدماً ملحوظاً على كل الأصعدة على نحو يعكس العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وشعبيهما.
ولفت إلى ما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام بتوسيع آفاق الشراكة مع الجمهورية التركية والدفع بها نحو آفاق أرحب بالاستفادة مما تتيحه المقومات المختلفة التي يتمتع بها البلدان، لاسيما في القطاعات السياحية والاستثمار والتبادل التجاري، وذلك لتحقيق المصالح والأهداف المشتركة بما يعود بالخير والنماء عليهما.
جاء ذلك لدى لقاء في مكتبه بقصر القضيبية صباح أمس ايسن تشاكيل، سفيرة الجمهورية التركية، بمناسبة انتهاء فترة عملها الدبلوماسي سفيرة لبلادها لدى المملكة.
وخلال اللقاء، أشاد بالجهود التي بذلتها السفيرة للبناء على ما تحقق على صعيد تقوية الروابط التي تجمع البلدين، ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، راجياً معاليه التوفيق والنجاح لسعادتها فيما سيوكل إليها من مهام مستقبلية.
من جانبها، أعربت ايسن تشاكيل، سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، عن شكرها وتقديرها لمملكة البحرين على ما لقيته من دعم ومساندة طوال فترة عملها، وهو ما ساهم في تعزيز أوجه التعاون، وتنمية العلاقات بين البلدين، راجية لمملكة البحرين مواصلة التقدم والازدهار.
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