الملك وولي العهد رئيس الوزراء يبعثان برقيتي شكر إلى القائد العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للقائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬ولمنتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬والفائز‭ ‬بها،‭ ‬مشيدا‭ ‬جلالته‭ ‬بما‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬منتسبو‭ ‬هذه‮

‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬العزيزة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬منها‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تطويرها‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدارا

وقدرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬إلى‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تحقيق‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للجودو‭ ‬الثانية‭ ‬والأربعين‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬أوزبكستان‭ ‬بمشاركة‭ ‬29‭ ‬دولة‭. ‬