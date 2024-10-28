الملك وولي العهد رئيس الوزراء يبعثان برقيتي شكر إلى القائد العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية شكر جوابية إلى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بمناسبة تحقيق قوة الدفاع الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجودو الثانية والأربعين والتي أقيمت منافساتها في جمهورية أوزبكستان بمشاركة 29 دولة.
وأعرب جلالة الملك المعظم عن خالص التهاني والتبريكات للقائد العام لقوة دفاع البحرين، ولمنتسبي قوة دفاع البحرين، والمشاركين في هذه البطولة الدولية والفائز بها، مشيدا جلالته بما يضطلع به منتسبو هذه
المؤسسة الوطنية العزيزة من جهود كبيرة في مختلف المجالات، منها المجال الرياضي، ومتابعة تطويرها لتكون أكثر كفاءة واقتدارا
وقدرة على تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بمناسبة تحقيق قوة الدفاع الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجودو الثانية والأربعين والتي أقيمت منافساتها في جمهورية أوزبكستان بمشاركة 29 دولة.
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