بحث مسار علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البحرين وإسبانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬مسار‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومملكة‭ ‬إسبانيا‭ ‬الصديقة،‭ ‬وسبل‭ ‬تطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬خدمة‭ ‬للمصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الراهنة،‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬