بحث مسار علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البحرين وإسبانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مدينة برشلونة أمس، مع جوز مانويل ألباريس بيونو وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا الصديقة، وذلك على هامش المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط.
وجرى خلال الاجتماع بحث مسار علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا الصديقة، وسبل تطوير أوجه التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات، والارتقاء بها إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة.
كما تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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