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بحث مسار علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البحرين وإسبانيا

10/28/2024 7:07:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬برشلونة‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬جوز‭ ‬مانويل‭ ‬ألباريس‭ ‬بيونو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬إسبانيا‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬الإقليمي‭ ‬التاسع‭ ‬للاتحاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المتوسط‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬مسار‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومملكة‭ ‬إسبانيا‭ ‬الصديقة،‭ ‬وسبل‭ ‬تطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬خدمة‭ ‬للمصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الراهنة،‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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