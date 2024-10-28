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ماذا لو خسر دونالد ترامب الانتخابات؟

10/28/2024 7:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ينصب‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬تركيز‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬انتخابات‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فاز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬لكن‭ ‬البعض،‭ ‬وبينهم‭ ‬أشد‭ ‬معارضيه،‭ ‬يتخوفون‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬هزيمته‭. ‬رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬الجمهوري‭ ‬الذي‭ ‬تتقارب‭ ‬النتائج‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬منافسته‭ ‬الديموقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬الإقرار‭ ‬بأي‭ ‬من‭ ‬هزائمه‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬انتخابات‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬الرئاسية‭. ‬وأحدث‭ ‬إنكاره‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭ ‬استقطابا‭ ‬عميقا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بينما‭ ‬أثارت‭ ‬محاولاته‭ ‬المتكررة‭ ‬لزرع‭ ‬الشكوك‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬مشاهد‭ ‬العنف‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬عندما‭ ‬اقتحم‭ ‬أنصاره‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭.‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬بينغهامتون‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬دونالد‭ ‬نيمان‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬خسر‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬فلا‭ ‬شك‭ ‬لدي‭ ‬بأنه‭ ‬سيدّعي‭ ‬وجود‭ ‬تزوير‭ ‬وسيقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعه‭ ‬لتغيير‭ ‬النتائج‭ ‬وسيرفض‭ ‬حضور‭ ‬مراسم‭ ‬تنصيب‭ ‬هاريس‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هو‭ ‬شخص‭ ‬لا‭ ‬يتقبل‭ ‬الخسارة‭ ‬بصدر‭ ‬رحب،‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬لا‭ ‬يقر‭ ‬إطلاقا‭ ‬بهزيمته‮»‬‭. ‬وترامب‭ ‬مدان‭ ‬بـ34‭ ‬تهمة‭ ‬جنائية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬فضيحة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمبالغ‭ ‬مالية‭ ‬دفعها‭ ‬لإسكات‭ ‬نجمة‭ ‬أفلام‭ ‬إباحية‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬إمكان‭ ‬تأثيرها‭ ‬في‭ ‬حملته‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬عبر‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية‭ ‬أقامتها‭ ‬معه‭. ‬

كذلك،‭ ‬وجّهت‭ ‬له‭ ‬التهم‭ ‬مرّتين‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬حاول‭ ‬قلب‭ ‬نتيجة‭ ‬انتخابات‭ ‬2020‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يقر‭ ‬بعد‭ ‬بخسارته‭ ‬فيها‭. ‬وقبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬أصر‭ ‬ترامب‭ ‬وحلفاؤه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تزوير‭ ‬الانتخابات‭. ‬يخشى‭ ‬معارضو‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬نجمت‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭. ‬في‭ ‬2021،‭ ‬ارتكبت‭ ‬جماعات‭ ‬من‭ ‬مؤيديه‭ ‬هاجمت‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬قاتلة‭ ‬بعدما‭ ‬دعا‭ ‬ترامب‭ ‬أنصاره‭ ‬للقدوم‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهاماته‭ ‬بشأن‭ ‬تزوير‭ ‬الانتخابات‭. ‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عاد‭ ‬ليكرر‭ ‬الخطاب‭ ‬نفسه‭. ‬وقال‭ ‬أثناء‭ ‬تجمّع‭ ‬انتخابي‭ ‬في‭ ‬ميشيغان‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬خسرت،‭ ‬فسيكون‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬تزويرهم‭ (‬النتائج‭). ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسارتنا،‭ ‬كونهم‭ ‬يغشون‮»‬‭. ‬ويكرر‭ ‬ترامب‭ ‬المخاوف‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬بشأن‭ ‬مدى‭ ‬شرعية‭ ‬تعداد‭ ‬الأصوات‭ ‬وتصويت‭ ‬الأجانب‭ ‬وإمكانية‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭. ‬

مهّد‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬وحلفاؤه‭ ‬لأعمال‭ ‬شغب‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بالوسائل‭ ‬القانونية‭ ‬إذ‭ ‬رُفعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬بدّلت‭ ‬سلطات‭ ‬الولايات‭ ‬والسلطات‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬قواعد‭ ‬التصويت‭ ‬لأخذ‭ ‬تفشي‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭ ‬بالاعتبار‭. ‬لكنهم‭ ‬خسروا‭ ‬إذ‭ ‬حكم‭ ‬القضاة‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬يتعيّن‭ ‬رفع‭ ‬أي‭ ‬دعاوى‭ ‬للاعتراض‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الانتخابات‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأولى‭ ‬الأصوات‭.‬

واستبق‭ ‬الجمهوريون‭ ‬الأمور‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬فرفعوا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬التصويت‭ ‬المبكر‭ ‬بشأن‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬الانتخابات،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬كيفية‭ ‬تسجيل‭ ‬الأمريكيين‭ ‬أنفسهم‭ ‬وإدلائهم‭ ‬بأصواتهم‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬التصويت‭. ‬وتسعى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدعاوى‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬إمكان‭ ‬وصول‭ ‬ناخبين‭ ‬إلى‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬ولم‭ ‬يبت‭ ‬بالجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬منها‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات،‭ ‬لكن‭ ‬الخبراء‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الثقة‭ ‬حيال‭ ‬عد‭ ‬الأصوات،‭ ‬وهي‭ ‬مسألة‭ ‬أمضى‭ ‬ترامب‭ ‬وغيره‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬عنها‭. ‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬أدرين‭ ‬أوثي،‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كرونوس‮»‬‭ ‬في‭ ‬يوتا‭ ‬المخصصة‭ ‬للعلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المناوشات‭ ‬القانونية‭ ‬قد‭ ‬تتواصل‭ ‬لأسابيع‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬حدتها،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬احتجاجات‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬معينة‮»‬‭. ‬ويتوقع‭ ‬نحو‭ ‬ثلثي‭ ‬الأمريكيين‭ ‬وقوع‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وفق‭ ‬استطلاع‭ ‬لـ‮«‬سكريبس‭ ‬نيوز‭/‬إبسوس‮»‬‭ ‬صدر‭ ‬الخميس‭ ‬ويؤيّد‭ ‬معظمهم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالجيش‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬اضطرابات‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭.‬

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