تقطع السبل بنحو 100 ألف فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على شمال غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القاهرة - (رويترز): قال الدفاع المدني الفلسطيني إن دبابات إسرائيلية توغلت أمس في بلدتين بشمال غزة وفي واحد من أقدم مخيمات اللاجئين بالقطاع مما أدى إلى تقطع السبل بنحو 100 ألف مدني.
وقال الدفاع المدني إن نحو 100 ألف شخص تقطعت بهم السبل في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون بلا إمدادات طبية أو غذائية.
وفرّ وليد أبو شاويش من شمال قطاع غزة إلى جنوبه الذي يشهد كارثة إنسانية والمهدّد بالمجاعة بحسب الأمم المتحدة.
وقال هذا الفلسطيني لوكالة فرانس برس إنه «باع كل ما يملك ليشتري خيمة» لعائلته المكونة من تسعة أفراد. وأضاف «لم يعد لدي أي دخل، أنفقت كل شيء للحصول على طعام ومياه للشرب».
وأضاف الدفاع المدني أن عملياته توقفت بسبب تجدد العدوان الإسرائيلي منذ ثلاثة أسابيع على شمال غزة، وهي المنطقة التي قال الجيش إنه قضى على قوات حماس فيها في وقت سابق من العدوان المستمر منذ أكثر من عام.
وأعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43 ألفا و20 شهيدا، إلى جانب أكثر من 101 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي أمس: «ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها إلى المستشفيات 96
شهيدا و277
مصابا خلال الـ 48
ساعة الماضية».
وأضافت أنه في «اليوم الـ
388 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
وقال جيش الاحتلال أمس إن جنوده اعتقلوا نحو 100 زاعما الاشتباه بانتمائهم لحماس خلال مداهمة لمستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا. ونفت الحركة ومسعفون وجود أي مسلحين في المستشفى.
ومع تواصل الاعتداءات البرية والجوية الإسرائيلية على غزة، اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يشارك مع قطر والولايات المتحدة في الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد «وقفا لإطلاق النار مدة يومين» يتمّ خلاله «تبادل أربع رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية».
ولم يوضح ما إذا كان طرح الخطة رسميا على حماس وإسرائيل، وجاء في الاقتراح أنه «خلال عشرة أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولا لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات» في ظل أزمة إنسانية خطيرة يواجهها سكان غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس جهاز الموساد دافيد برنيع وصل إلى قطر لإجراء محادثات جديدة مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وليام بيرنز ووسطاء قطريين حول وقف إطلاق نار في قطاع غزة مشروط بالإفراج عن رهائن.
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