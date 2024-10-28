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تقطع السبل بنحو 100 ألف فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على شمال غزة

10/28/2024 7:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬توغلت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬بلدتين‭ ‬بشمال‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬بالقطاع‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تقطع‭ ‬السبل‭ ‬بنحو‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭. ‬

وقال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬تقطعت‭ ‬بهم‭ ‬السبل‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وبيت‭ ‬حانون‭ ‬بلا‭ ‬إمدادات‭ ‬طبية‭ ‬أو‭ ‬غذائية‭. ‬

وفرّ‭ ‬وليد‭ ‬أبو‭ ‬شاويش‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬جنوبه‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬والمهدّد‭ ‬بالمجاعة‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.

وقال‭ ‬هذا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬باع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يملك‭ ‬ليشتري‭ ‬خيمة‮»‬‭ ‬لعائلته‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬أفراد‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬دخل،‭ ‬أنفقت‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬طعام‭ ‬ومياه‭ ‬للشرب‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬أن‭ ‬عملياته‭ ‬توقفت‭ ‬بسبب‭ ‬تجدد‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬وهي‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬قضى‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬حماس‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة
الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬43‭ ‬ألفا‭ ‬و20‭ ‬شهيدا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬101‭ ‬ألف‭ ‬إصابة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.

وقالت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬ارتكب‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خمس‭ ‬مجازر‭ ‬ضد‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ووصل‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬96‮
‬شهيدا‭ ‬و277‮
‬مصابا‭ ‬خلال‭ ‬الـ‭ ‬48‮
‬ساعة‭ ‬الماضية‮»‬‭.

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬الـ‮
‬388‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات،‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬جنوده‭ ‬اعتقلوا‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬زاعما‭ ‬الاشتباه‭ ‬بانتمائهم‭ ‬لحماس‭ ‬خلال‭ ‬مداهمة‭ ‬لمستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭. ‬ونفت‭ ‬الحركة‭ ‬ومسعفون‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مسلحين‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬

ومع‭ ‬تواصل‭ ‬الاعتداءات‭ ‬البرية‭ ‬والجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬اقترح‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الوساطة‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مدة‭ ‬يومين‮»‬‭ ‬يتمّ‭ ‬خلاله‭ ‬‮«‬تبادل‭ ‬أربع‭ ‬رهائن‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الأسرى‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬طرح‭ ‬الخطة‭ ‬رسميا‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬الاقتراح‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬يتم‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬وصولا‭ ‬لإيقاف‭ ‬كامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإدخال‭ ‬المساعدات‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬خطيرة‭ ‬يواجهها‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭. ‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الموساد‭ ‬دافيد‭ ‬برنيع‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ (‬سي‭ ‬آي‭ ‬ايه‭) ‬وليام‭ ‬بيرنز‭ ‬ووسطاء‭ ‬قطريين‭ ‬حول‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مشروط‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭.

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