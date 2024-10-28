Tuesday, 29 October 2024 02:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


12 مشروعا إبداعيا شبابيا تتنافس على جائزة الابتكار العقاري

10/28/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬مسابقة‭ ‬البحرين‭ ‬للابتكار‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية‭ ‬جلسة‭ ‬التقييم‭ ‬النهائية‭ ‬للمتأهلين،‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والمستشارين‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وذلك‭ ‬للتقييم‭ ‬النهائي‭ ‬للمشاريع‭ ‬المشاركة،‭ ‬وتحديد‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬نتائج‭ ‬المسابقة‭ ‬للفائزين‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬القادم‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ (‬2021-2024‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬وبرعاية‭ ‬بلاتينية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ (‬انفراكورب‭) ‬ورعاية‭ ‬ذهبية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ (‬ديار‭ ‬المحرق‭).‬

وصرح‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬خلف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬البحرين‭ ‬للابتكار‭ ‬العقاري،‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬112‭ ‬فكرة‭ ‬مشروع‭ ‬مرتبطة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأهيل‭ ‬12‭ ‬فكرة‭ ‬للتقييم‭ ‬النهائي‭.‬

وكشف‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المسابقة‭ ‬عن‭ ‬اختيار‭ ‬3‭ ‬أفكار‭ ‬مشاريع‭ ‬فائزة‭ ‬سيتم‭ ‬إعلانها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬القادم‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭.‬

وبيّن‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬خلف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬امتداد‭ ‬لنجاح‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬حيث‭ ‬شملت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬والمنصات‭ ‬والمشاريع‭ ‬العقاري‭ ‬وخطط‭ ‬الاستدامة‭ ‬للمباني‭ ‬وتوفير‭ ‬الطاقة،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الأفكار‭ ‬جميعها‭ ‬تطويرية‭ ‬مرتبطة‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬وخدمة‭ ‬المطورين‭ ‬والافراد،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬إبداعية‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬استندت‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية‭ ‬وإمكانية‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬قابلة‭ ‬للتنفيذ‭ ‬ونطمح‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تبنيها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬القطاعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬عقارية‭ ‬ومطورين‭ ‬ومستثمرين،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المسابقة‭ ‬‮«‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬عجلة‭ ‬التطوير‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬مردود‭ ‬كبير،‭ ‬بحيث‭ ‬إن‭ ‬القطاع‭ ‬مرتبط‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ورافد‭ ‬كبير‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ومؤثر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الانشاء‭ ‬والمصرفي‭ ‬والاستثمار‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬والشركات‭ ‬والمطورين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬ومتاحة‭ ‬لهم‭ ‬لاختيار‭ ‬ما‭ ‬يجدونه‭ ‬مناسبا‭ ‬لأعمالهم‭ ‬وبرامجهم‭ ‬التطويرية‭.‬

وأضاف‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬مسابقة‭ ‬البحرين‭ ‬للابتكار‭ ‬العقاري‭ ‬منبثقة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬والذي‭ ‬يدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬العمرانية‭.‬

وبيّن‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الأفكار‭ ‬تضمنت‭ ‬مبادرات‭ ‬بإنشاء‭ ‬منصات‭ ‬للتحفيز‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬العقاري‭ ‬واستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬وهذه‭ ‬الأفكار‭ ‬الثقة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وجذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬واستقبال‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والشفافية،‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ترجمتها‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬إسهامات‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬مطورة‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬وهناك‭ ‬خبرة‭ ‬تراكمية‭ ‬ومعرفة‭ ‬وأفكار‭ ‬متميزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬العقارية‭ ‬هي‭ ‬مجالات‭ ‬تتطور‭ ‬مع‭ ‬الوقت،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬المتسارعة‭ ‬والبيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الجيدة‭ ‬والمتسارعة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الأفكار‭ ‬اليوم‭ ‬تنظر‭ ‬الى‭ ‬المحيط‭ ‬وتحاول‭ ‬ترجمة‭ ‬أفكار‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والمنصات‭ ‬الذكية‭.‬

وأضاف‭ ‬عيسى‭ ‬الحمادي‭ ‬مستشار‭ ‬شؤون‭ ‬الاعلام‭ ‬بديوان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬أن‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬جداً‭ ‬مهم‭ ‬لنجاح‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لديها‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭ ‬ومن‭ ‬السهولة‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭.‬

وأكد‭ ‬الحمادي‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأفكار‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬عرضها‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬قابلة‭ ‬للتنفيذ‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬جيدة‭ ‬وتشريعات‭ ‬متمنين‭ ‬رؤية‭ ‬المشاريع‭ ‬والأفكار‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

وبيّن‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬الخياط‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬12‭ ‬فكرة‭ ‬إبداعية‭ ‬لشباب‭ ‬الوطن‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬اللجنة‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬للتنظيم‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬الركائز‭ ‬والدعائم‭ ‬الأساسية‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المنافسة‭ ‬شديدة‭ ‬ومتقاربة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأفكار‭ ‬متقاربة‭ ‬فجميعها‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬المصلحة‭ ‬نفسها‭.‬

وأضاف‭ ‬الخياط‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬مطورة‭ ‬عن‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬وتصب‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬التطوير‭ ‬وكيفية‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬وتسهيل‭ ‬الأمور‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬التداول‭ ‬العقاري‭ ‬أو‭ ‬المطورين‭ ‬أو‭ ‬ملاك‭ ‬العقارات،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستعكس‭ ‬معلومات‭ ‬عقارية‭ ‬أكثر‭ ‬عبر‭ ‬وجود‭ ‬معلومات‭ ‬وافية‭ ‬وشفافة‭ ‬ومتاحة‭ ‬للكل‭ ‬لتسهيل‭ ‬التداول‭ ‬وستسهل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬العقارات‭ ‬وتداول‭ ‬العقارات‭ ‬بشكل‭ ‬سريع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬فكرة‭ ‬للأشخاص‭ ‬غير‭ ‬المطلعين‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬للاستثمار‭.‬

وأكد‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬اهتمام‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬ودعم‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭ ‬وخاصةً‭ ‬أن‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬يُعد‭ ‬أكبر‭ ‬مطور‭ ‬عقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬مسؤولية‭ ‬اجتماعية‭ ‬ومشاركتنا‭ ‬تعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عبر‭ ‬استكشاف‭ ‬الأفكار‭ ‬الجديدة‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬مواكبة‭ ‬للسوق‭ ‬العقاري‭ ‬وحلول‭ ‬جديدة‭.‬

وبيّن‭ ‬العمادي‭ ‬أن‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬داعم‭ ‬رئيسي،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬لدعم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬كما‭ ‬تؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬ستكون‭ ‬مشاريع‭ ‬كبيرة‭ ‬مستقبلا،‭ ‬حيث‭ ‬وجدنا‭ ‬بعض‭ ‬الأفكار‭ ‬سيتم‭ ‬دراستها‭ ‬وسيتم‭ ‬مقارنتها‭ ‬بالحلول‭ ‬الموجودة‭ ‬لدينا،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تبنيها‭ ‬من‭ ‬قبلنا‭ ‬والتواصل‭ ‬معهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

وبينت‭ ‬زيبا‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستثمار‭ ‬والاستدامة‭ ‬لشركة‭ ‬انفراكورب،‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬المنافسة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استعراض‭ ‬أفكار‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬كفاءتها‭ ‬وجودتها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬طرحت‭ ‬يتم‭ ‬اعتمادها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬جدواها‭ ‬المالية‭ ‬ومدى‭ ‬سهولة‭ ‬تطبيقها‭ ‬ومردود‭ ‬المالي‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬تحسين‭ ‬جودة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬خلاقة‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭.‬

وأضافت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستثمار‭ ‬والاستدامة‭ ‬لشركة‭ ‬انفراكورب،‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬العملاء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتبناها‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أفكار‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تتبناها‭ ‬الحكومة‭.‬

MENAFN28102024000055011008ID1108826529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث