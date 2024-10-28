12 مشروعا إبداعيا شبابيا تتنافس على جائزة الابتكار العقاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت مسابقة البحرين للابتكار العقاري في نسختها الثانية جلسة التقييم النهائية للمتأهلين، التي تتكون من عدد من الرؤساء التنفيذيين والمستشارين والمختصين في القطاع، وذلك للتقييم النهائي للمشاريع المشاركة، وتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث سيتم إعلان نتائج المسابقة للفائزين خلال مؤتمر سيتي سكيب البحرين 2024 القادم.
وتأتي هذه المبادرة بتنظيم من مؤسسة التنظيم العقاري ضمن الخطة الوطنية للقطاع العقاري (2021-2024)، التي تهدف إلى تعزيز الإبداع والابتكار في القطاع العقاري، وبرعاية بلاتينية من شركة (انفراكورب) ورعاية ذهبية من شركة (ديار المحرق).
وصرح المهندس عصام خلف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، رئيس لجنة التحكيم النهائية لمسابقة البحرين للابتكار العقاري، عن مشاركة 112 فكرة مشروع مرتبطة في القطاع العقاري، حيث تم تأهيل 12 فكرة للتقييم النهائي.
وكشف رئيس لجنة تحكيم المسابقة عن اختيار 3 أفكار مشاريع فائزة سيتم إعلانها في النسخة الثانية من مؤتمر سيتي سكيب البحرين 2024 القادم الذي سيعقد في مركز البحرين الدولي للمعارض في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر.
وبيّن المهندس عصام خلف أن هذه النسخة امتداد لنجاح النسخة السابقة حيث شملت الكثير من الأفكار والمنصات والمشاريع العقاري وخطط الاستدامة للمباني وتوفير الطاقة، كما ان الأفكار جميعها تطويرية مرتبطة في التطوير العقاري وخدمة المطورين والافراد، مؤكدًا إبداعية الأفكار التي استندت إلى الاستفادة من التجارب الدولية وإمكانية تطبيقها في مملكة البحرين.
وبيّن أن الكثير من الأفكار قابلة للتنفيذ ونطمح أن يتم تبنيها من الجهات الحكومية او حتى القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري من شركات عقارية ومطورين ومستثمرين، ودعا إلى الاستفادة من هذه المشاريع لتطوير العمل.
وقال رئيس لجنة تحكيم المسابقة «نطمح إلى أن تستمر عجلة التطوير لهذا القطاع لما له مردود كبير، بحيث إن القطاع مرتبط في القطاعات الإنتاجية ورافد كبير للاقتصاد الوطني ومؤثر في قطاع الانشاء والمصرفي والاستثمار».
وأوضح أنه سيتم عرض هذه الأفكار على الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات والمطورين والمستثمرين ومتاحة لهم لاختيار ما يجدونه مناسبا لأعمالهم وبرامجهم التطويرية.
وأضاف المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن مسابقة البحرين للابتكار العقاري منبثقة من برنامج عمل الحكومة في تعزيز القطاع العقاري الذي يُعد من القطاعات الواعدة والذي يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في التنمية العمرانية.
وبيّن الوزير أن الأفكار تضمنت مبادرات بإنشاء منصات للتحفيز على الابتكار العقاري واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وهذه الأفكار الثقة للاستثمار في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تعزيز وجذب رؤوس الأموال واستقبال الاستثمارات والشفافية، وجود العديد من الأفكار الواعدة في حال ترجمتها سيكون لها إسهامات إيجابية في البيئة الاستثمارية المتميزة في مملكة البحرين.
وأكد الوزير أن هذه النسخة مطورة من النسخة السابقة وهناك خبرة تراكمية ومعرفة وأفكار متميزة، بالإضافة إلى أن جميع المجالات في التنمية العقارية هي مجالات تتطور مع الوقت، حيث إن مملكة البحرين من الدول الرائدة في التشريعات المتسارعة والبيئة الاستثمارية الجيدة والمتسارعة، حيث إن الأفكار اليوم تنظر الى المحيط وتحاول ترجمة أفكار جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والمنصات الذكية.
وأضاف عيسى الحمادي مستشار شؤون الاعلام بديوان ولي العهد أن توظيف التقنيات الحديثة جداً مهم لنجاح جميع القطاعات، حيث إن مملكة البحرين لديها بنية تحتية متكاملة في هذا التخصص ومن السهولة توظيف التقنيات الحديثة في جميع القطاعات بما فيها القطاع العقاري.
وأكد الحمادي أن الذكاء الاصطناعي والأفكار التي تم عرضها في المسابقة قابلة للتنفيذ بسرعة كبيرة بسبب وجود بنية تحتية جيدة وتشريعات متمنين رؤية المشاريع والأفكار على أرض الواقع.
وبيّن المهندس أحمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أنه تم استعراض 12 فكرة إبداعية لشباب الوطن اطلعت عليها اللجنة تصب في السياسة العامة للتنظيم والتطوير العقاري في مملكة البحرين، وتمثل هذه الأفكار الركائز والدعائم الأساسية للتطوير العقاري في مملكة البحرين، حيث إن المنافسة شديدة ومتقاربة، بالإضافة إلى أن الأفكار متقاربة فجميعها تصب في المصلحة نفسها.
وأضاف الخياط أن هذه النسخة مطورة عن النسخة السابقة وتصب أكثر في منصات التطوير وكيفية استخدام هذه المنصات وتسهيل الأمور العقارية في التداول العقاري أو المطورين أو ملاك العقارات، كما أنها تصب في تنشيط القطاع العقاري في مملكة البحرين، كما أنها ستعكس معلومات عقارية أكثر عبر وجود معلومات وافية وشفافة ومتاحة للكل لتسهيل التداول وستسهل في عملية العقارات وتداول العقارات بشكل سريع، بالإضافة إلى توفير فكرة للأشخاص غير المطلعين على العقارات للاستثمار.
وأكد المهندس أحمد العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق اهتمام ديار المحرق في المشاركة ودعم هذه المسابقات وخاصةً أن ديار المحرق يُعد أكبر مطور عقاري في مملكة البحرين ولهذا يجب ان يكون لدينا مسؤولية اجتماعية ومشاركتنا تعد جزءا من المسؤولية الاجتماعية عبر استكشاف الأفكار الجديدة مختلفة عن النسخة السابقة مواكبة للسوق العقاري وحلول جديدة.
وبيّن العمادي أن ديار المحرق داعم رئيسي، حيث شاركت في النسخة السابقة لدعم مثل هذا النوع من المسابقات كما تؤمن بأن هذه الأفكار ستكون مشاريع كبيرة مستقبلا، حيث وجدنا بعض الأفكار سيتم دراستها وسيتم مقارنتها بالحلول الموجودة لدينا، حيث سيتم تبنيها من قبلنا والتواصل معهم بشكل مباشر.
وبينت زيبا عسكر الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستدامة لشركة انفراكورب، أن المسابقة تشجع على روح المنافسة، حيث يتم استعراض أفكار على اللجنة التي من الممكن أن تزيد من كفاءتها وجودتها، كما أن الأفكار التي طرحت يتم اعتمادها على مدى جدواها المالية ومدى سهولة تطبيقها ومردود المالي لها أو تحسين جودة، بالإضافة إلى حلول خلاقة للقطاع العقاري.
وأضافت الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستدامة لشركة انفراكورب، على وجود بعض الأفكار التي تخدم العملاء يمكن أن يتبناها القطاع الخاص بالإضافة إلى وجود أفكار من الممكن أن تتبناها الحكومة.
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