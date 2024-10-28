12 مشروعا إبداعيا شبابيا تتنافس على جائزة الابتكار العقاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ (‬2021-2024‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬وبرعاية‭ ‬بلاتينية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ (‬انفراكورب‭) ‬ورعاية‭ ‬ذهبية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ (‬ديار‭ ‬المحرق‭).‬

وصرح‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬خلف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬البحرين‭ ‬للابتكار‭ ‬العقاري،‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬112‭ ‬فكرة‭ ‬مشروع‭ ‬مرتبطة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأهيل‭ ‬12‭ ‬فكرة‭ ‬للتقييم‭ ‬النهائي‭.‬

وكشف‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المسابقة‭ ‬عن‭ ‬اختيار‭ ‬3‭ ‬أفكار‭ ‬مشاريع‭ ‬فائزة‭ ‬سيتم‭ ‬إعلانها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬القادم‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭.‬

وبيّن‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬خلف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬امتداد‭ ‬لنجاح‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬حيث‭ ‬شملت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬والمنصات‭ ‬والمشاريع‭ ‬العقاري‭ ‬وخطط‭ ‬الاستدامة‭ ‬للمباني‭ ‬وتوفير‭ ‬الطاقة،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الأفكار‭ ‬جميعها‭ ‬تطويرية‭ ‬مرتبطة‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬وخدمة‭ ‬المطورين‭ ‬والافراد،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬إبداعية‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬استندت‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية‭ ‬وإمكانية‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬قابلة‭ ‬للتنفيذ‭ ‬ونطمح‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تبنيها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬القطاعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬عقارية‭ ‬ومطورين‭ ‬ومستثمرين،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المسابقة‭ ‬‮«‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬عجلة‭ ‬التطوير‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬مردود‭ ‬كبير،‭ ‬بحيث‭ ‬إن‭ ‬القطاع‭ ‬مرتبط‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ورافد‭ ‬كبير‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ومؤثر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الانشاء‭ ‬والمصرفي‭ ‬والاستثمار‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬والشركات‭ ‬والمطورين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬ومتاحة‭ ‬لهم‭ ‬لاختيار‭ ‬ما‭ ‬يجدونه‭ ‬مناسبا‭ ‬لأعمالهم‭ ‬وبرامجهم‭ ‬التطويرية‭.‬

وأضاف‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬مسابقة‭ ‬البحرين‭ ‬للابتكار‭ ‬العقاري‭ ‬منبثقة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬والذي‭ ‬يدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬العمرانية‭.‬

وبيّن‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الأفكار‭ ‬تضمنت‭ ‬مبادرات‭ ‬بإنشاء‭ ‬منصات‭ ‬للتحفيز‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬العقاري‭ ‬واستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬وهذه‭ ‬الأفكار‭ ‬الثقة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وجذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬واستقبال‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والشفافية،‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ترجمتها‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬إسهامات‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬مطورة‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬وهناك‭ ‬خبرة‭ ‬تراكمية‭ ‬ومعرفة‭ ‬وأفكار‭ ‬متميزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬العقارية‭ ‬هي‭ ‬مجالات‭ ‬تتطور‭ ‬مع‭ ‬الوقت،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬المتسارعة‭ ‬والبيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الجيدة‭ ‬والمتسارعة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الأفكار‭ ‬اليوم‭ ‬تنظر‭ ‬الى‭ ‬المحيط‭ ‬وتحاول‭ ‬ترجمة‭ ‬أفكار‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والمنصات‭ ‬الذكية‭.‬

وأضاف‭ ‬عيسى‭ ‬الحمادي‭ ‬مستشار‭ ‬شؤون‭ ‬الاعلام‭ ‬بديوان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬أن‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬جداً‭ ‬مهم‭ ‬لنجاح‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لديها‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭ ‬ومن‭ ‬السهولة‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭.‬

وأكد‭ ‬الحمادي‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأفكار‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬عرضها‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬قابلة‭ ‬للتنفيذ‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬جيدة‭ ‬وتشريعات‭ ‬متمنين‭ ‬رؤية‭ ‬المشاريع‭ ‬والأفكار‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

وبيّن‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬الخياط‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬12‭ ‬فكرة‭ ‬إبداعية‭ ‬لشباب‭ ‬الوطن‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬اللجنة‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬للتنظيم‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬الركائز‭ ‬والدعائم‭ ‬الأساسية‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المنافسة‭ ‬شديدة‭ ‬ومتقاربة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأفكار‭ ‬متقاربة‭ ‬فجميعها‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬المصلحة‭ ‬نفسها‭.‬

وأضاف‭ ‬الخياط‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬مطورة‭ ‬عن‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬وتصب‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬التطوير‭ ‬وكيفية‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬وتسهيل‭ ‬الأمور‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬التداول‭ ‬العقاري‭ ‬أو‭ ‬المطورين‭ ‬أو‭ ‬ملاك‭ ‬العقارات،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستعكس‭ ‬معلومات‭ ‬عقارية‭ ‬أكثر‭ ‬عبر‭ ‬وجود‭ ‬معلومات‭ ‬وافية‭ ‬وشفافة‭ ‬ومتاحة‭ ‬للكل‭ ‬لتسهيل‭ ‬التداول‭ ‬وستسهل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬العقارات‭ ‬وتداول‭ ‬العقارات‭ ‬بشكل‭ ‬سريع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬فكرة‭ ‬للأشخاص‭ ‬غير‭ ‬المطلعين‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬للاستثمار‭.‬

وأكد‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬اهتمام‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬ودعم‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭ ‬وخاصةً‭ ‬أن‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬يُعد‭ ‬أكبر‭ ‬مطور‭ ‬عقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬مسؤولية‭ ‬اجتماعية‭ ‬ومشاركتنا‭ ‬تعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عبر‭ ‬استكشاف‭ ‬الأفكار‭ ‬الجديدة‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬مواكبة‭ ‬للسوق‭ ‬العقاري‭ ‬وحلول‭ ‬جديدة‭.‬

وبيّن‭ ‬العمادي‭ ‬أن‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬داعم‭ ‬رئيسي،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬لدعم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬كما‭ ‬تؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬ستكون‭ ‬مشاريع‭ ‬كبيرة‭ ‬مستقبلا،‭ ‬حيث‭ ‬وجدنا‭ ‬بعض‭ ‬الأفكار‭ ‬سيتم‭ ‬دراستها‭ ‬وسيتم‭ ‬مقارنتها‭ ‬بالحلول‭ ‬الموجودة‭ ‬لدينا،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تبنيها‭ ‬من‭ ‬قبلنا‭ ‬والتواصل‭ ‬معهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

وبينت‭ ‬زيبا‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستثمار‭ ‬والاستدامة‭ ‬لشركة‭ ‬انفراكورب،‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬المنافسة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استعراض‭ ‬أفكار‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬كفاءتها‭ ‬وجودتها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬طرحت‭ ‬يتم‭ ‬اعتمادها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬جدواها‭ ‬المالية‭ ‬ومدى‭ ‬سهولة‭ ‬تطبيقها‭ ‬ومردود‭ ‬المالي‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬تحسين‭ ‬جودة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬خلاقة‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭.‬

وأضافت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستثمار‭ ‬والاستدامة‭ ‬لشركة‭ ‬انفراكورب،‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬العملاء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتبناها‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أفكار‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تتبناها‭ ‬الحكومة‭.‬