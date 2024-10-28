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فخورة بالخدمة في البحرين

10/28/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نحتفل‭ ‬اليوم‭ ‬بالذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الـ101‭ ‬لإعلان‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأمة‭ ‬التركية‭ ‬والتاريخ‭ ‬الذي‭ ‬وضعت‭ ‬فيه‭ ‬أسس‭ ‬تركيا‭ ‬الحديثة‭.‬

في‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬1923،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الكبير‭ (‬البرلمان‭) ‬قرر‭ ‬أن‭ ‬شكل‭ ‬حكومة‭ ‬البلاد‭ ‬هو‭ ‬جمهورية‭. ‬وأعطى‭ ‬الشعب‭ ‬التركي‭ ‬الحق‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الأمة‭.‬

منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬وتركيا‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة‭ ‬ومزدهرة‭ ‬يتمتع‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬بصوته‭ ‬في‭ ‬الحكم‭.‬

تركيا‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬بنيت‭ ‬هويتها‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬أساسية‭ ‬مثل‭ ‬الحرية‭ ‬والديمقراطية‭ ‬والوحدة،‭ ‬ودعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬وخارجه‭.‬

سوف‭ ‬نعتز‭ ‬دائمًا‭ ‬بجمهوريتنا‭ ‬العظيمة،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الإرث‭ ‬الاكبر‭ ‬للزعيم‭ ‬والقائد‭ ‬العظيم‭ ‬مصطفى‭ ‬كمال‭ ‬أتاتورك،‭ ‬مؤسس‭ ‬بلادنا،‭ ‬الذي‭ ‬أنار‭ ‬طريقنا‭ ‬برؤيته‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أطلقنا‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬قرن‭ ‬تركيا‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬شاملة‭ ‬حددت‭ ‬أهدافًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الثاني‭ ‬لجمهوريتنا،‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭.‬

كما‭ ‬كان‭ ‬الحال‭ ‬دائمًا،‭ ‬ستواصل‭ ‬تركيا‭ ‬تنفيذ‭ ‬سياستها‭ ‬الخارجية‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لضمان‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وستقوم‭ ‬بدعم‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬منصة‭.‬

منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬والعلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬والقوية‭ ‬تربط‭ ‬جمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة؛‭ ‬منها‭ ‬السياسية‭ ‬والصحية‭ ‬والتعليمة‭ ‬والطاقة‭.‬

إن‭ ‬رؤية‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬أردوغان‭ ‬وجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬ومن‭ ‬رأيي‭ ‬المتواضع‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إمكانات‭ ‬كبيرة‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يمكن‭ ‬تطويرها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الثنائية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

ومع‭ ‬قرب‭ ‬انتهاء‭ ‬فتره‭ ‬ابتعاثي،‭ ‬أشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬تجاه‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬أحرزناه‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والبحرين‭. ‬وإني‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مجالات‭ ‬تعاوننا‭ ‬سوف‭ ‬تثري‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭. ‬وأنا‭ ‬فخورة‭ ‬بالخدمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الجميلة،‭ ‬تحت‭ ‬حكم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬يعيش‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬سلام‭ ‬وسعادة‭ ‬متناغمين‭.‬

أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬جميع‭ ‬السلطات‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬مساعدتهم‭ ‬وإرشاداتهم‭ ‬القيمة،‭ ‬التي‭ ‬جعلتني‭ ‬أشعر‭ ‬دائمًا‭ ‬بالترحيب‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬خدمتي‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭. ‬وسوف‭ ‬أتذكر‭ ‬لطفكم‭ ‬دائمًا‭ ‬بكل‭ ‬بامتنان‭.‬

وأود‭ ‬أن‭ ‬أغتنم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لأهنئ‭ ‬المواطنين‭ ‬الأتراك‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬جالية‭ ‬محترمة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الـ101‭ ‬لتأسيس‭ ‬جمهوريتنا‭. ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أشكرهم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬قلبي‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬تركيا‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عكس‭ ‬أخلاقنا‭ ‬وقيمنا‭ ‬الوطنية‭.‬

وبهذه‭ ‬المشاعر‭ ‬أهنئكم‭ ‬بالذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الـ101‭ ‬لإعلان‭ ‬جمهوريتنا،‭ ‬مصدر‭ ‬فخرنا‭ ‬وسعادتنا‭ ‬العظيم‭.‬


{ ‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ101‭ ‬لإعلان‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية

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