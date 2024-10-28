(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نحتفل اليوم بالذكرى السنوية الـ101 لإعلان الجمهورية التركية، الذي كان نقطة تحول كبيرة بالنسبة إلى الأمة التركية والتاريخ الذي وضعت فيه أسس تركيا الحديثة.
في 29 أكتوبر 1923، رئيس مجلس الأمة الكبير (البرلمان) قرر أن شكل حكومة البلاد هو جمهورية. وأعطى الشعب التركي الحق الذي لا غنى عنه في المشاركة الفعالة في تشكيل مستقبل الأمة.
منذ أكثر من 100 عام وتركيا دولة مستقلة ومزدهرة يتمتع فيها كل مواطن بصوته في الحكم.
تركيا الحديثة التي بنيت هويتها على مبادئ أساسية مثل الحرية والديمقراطية والوحدة، ودعم وتعزيز السلام في محيطها وخارجه.
سوف نعتز دائمًا بجمهوريتنا العظيمة، التي تعد الإرث الاكبر للزعيم والقائد العظيم مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس بلادنا، الذي أنار طريقنا برؤيته إلى يومنا هذا.
في العام الماضي أطلقنا مبادرة «قرن تركيا»، وهي خارطة طريق شاملة حددت أهدافًا لتحقيق المزيد من الإنجازات الرائعة في القرن الثاني لجمهوريتنا، تحت قيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.
كما كان الحال دائمًا، ستواصل تركيا تنفيذ سياستها الخارجية المبنية على المبادرات الإنسانية لضمان السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وستقوم بدعم القانون الدولي على كل منصة.
منذ أكثر من 50 عامًا والعلاقات الراسخة والقوية تربط جمهورية تركيا ومملكة البحرين، وهي في تطور مستمر على كافة الأصعدة؛ منها السياسية والصحية والتعليمة والطاقة.
إن رؤية فخامة الرئيس أردوغان وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لا تقدر بثمن في تطوير التعاون بين البلدين. ومن رأيي المتواضع أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين يمكن تطويرها بشكل أكبر على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية.
ومع قرب انتهاء فتره ابتعاثي، أشعر بالفخر تجاه التقدم الذي أحرزناه في تعزيز العلاقات الأخوية بين تركيا والبحرين. وإني على يقين من أن مجالات تعاوننا سوف تثري في الفترة المقبلة. وأنا فخورة بالخدمة في البحرين الجميلة، تحت حكم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد يعيش الجميع في سلام وسعادة متناغمين.
أود أن أشكر جميع السلطات البحرينية على مساعدتهم وإرشاداتهم القيمة، التي جعلتني أشعر دائمًا بالترحيب منذ اليوم الأول من خدمتي التي استمرت إلى ما يقارب أربع سنوات. وسوف أتذكر لطفكم دائمًا بكل بامتنان.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ المواطنين الأتراك المقيمين في البحرين، الذين يشكلون جالية محترمة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ101 لتأسيس جمهوريتنا. وأود أن أشكرهم من كل قلبي على تمثيل تركيا بأفضل صورة من خلال عكس أخلاقنا وقيمنا الوطنية.
وبهذه المشاعر أهنئكم بالذكرى السنوية الـ101 لإعلان جمهوريتنا، مصدر فخرنا وسعادتنا العظيم.
{ سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين بمناسبة الذكرى الـ101 لإعلان الجمهورية التركية
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