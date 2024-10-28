الجامعة العربية المفتوحة تستضيف فئة الصم ضمن فعاليات يوم المؤسس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: زينب إسماعيل
تصوير - حسين عبدالله
في إطار احتفال الجامعة العربية المفتوحة بيوم المؤسس الراحل صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، نظمت الجامعة بالتعاون مع نادي الصم البحريني الرياضي فعالية خاصة استضافت فيها فئة الصم، بحضور الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي وبمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة وأعضاء النادي.
وبهذه المناسبة قال رئيس الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي، محمد الزكري إن الجامعة كان قرارها منذ التأسيس الاهتمام بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع التعليم العالي وعليه فقد تم إنشاء أول برنامج بكالوريوس مخصص لفئة الصم في الوطن العربي في العام 2005.
وأشار الزكري إلى أن 80% من فئة الصم يعيشون في الدول النامية في ظل عدم توفر الإحصائيات الدقيقة حول أعدادهم، مستدلاً بالدراسات التي تؤكد صعوبة اندماجهم مع المجتمع التعليمي لأسباب أكاديمية وشخصية في صفاتهم.
وبينت رئيس الجامعة العربية المفتوحة -البحرين، الدكتورة نجمة تقي أن تسليط الضوء على قضية الصم يأتي إيمانا بأهمية دعم هذه الفئة وتعزيز فرص اندماجها الكامل في المجتمع، موضحة أن الاهتمام بفئة الصم يعكس مدى تكاملية المجتمعات ويؤكد على توفيرها فرص متكافئة لكافة الفئات.
وقالت تقي إن الجامعة تسعى من خلال تسليط الضوء على هذه الفئة إلى تعزيز الوعي المجتمعي والتذكير بالمسؤولية المشتركة لكافة الأطراف.
وعبر أحمد تقوي رئيس نادي الصم البحريني الرياضي عن سعادته باحتضان الجامعة العربية المفتوحة لفئة الصم، والتي تعتبر أول مؤسسة رائدة تخصص برامج أكاديمية للفئة في الوطن العربي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الراحل.
كما استذكرت مريم شهاب ووالدها البروفيسور فؤاد شهاب قصة نجاحها طوال 30 سنة بعد ولادتها بدون حاسة السمع، ودعم والديها لها منذ بداية الاكتشاف، مبينة أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم مصدر إلهام للمجتمعات واختلافهم سر قوتهم.
كما تناولت فاطمة الصباغ في جلسة حوارية سبل تعليم فئة الصم والمشاكل التي يواجهونها خلال المراحل الدراسية.
وقام أعضاء نادي الصم البحريني الرياضي بتقديم عرض مسرحي تحت عنوان شعلة أمل. وفي ختام الحفل، قام الحضور بجولة في المعرض المصاحب الذي عرض خلاله عدد من الحرفيين والفنانين من فئة الصم منتجاتهم اليدوية.
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