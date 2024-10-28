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الجامعة العربية المفتوحة تستضيف فئة الصم ضمن فعاليات يوم المؤسس

10/28/2024 7:07:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل‮

تصوير‭ - ‬حسين‭ ‬عبدالله‮


في‭ ‬إطار‭ ‬احتفال‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬بيوم‭ ‬المؤسس‭ ‬الراحل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬طلال‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬نظمت‭ ‬الجامعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الصم‭ ‬البحريني‭ ‬الرياضي‭ ‬فعالية‭ ‬خاصة‭ ‬استضافت‭ ‬فيها‭ ‬فئة‭ ‬الصم،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وبمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬وأعضاء‭ ‬النادي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬محمد‭ ‬الزكري‭ ‬إن‭ ‬الجامعة‭ ‬كان‭ ‬قرارها‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس‭ ‬الاهتمام‭ ‬بفئات‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وعليه‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬أول‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬مخصص‭ ‬لفئة‭ ‬الصم‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2005‭.‬

وأشار‭ ‬الزكري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الصم‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الدقيقة‭ ‬حول‭ ‬أعدادهم،‭ ‬مستدلاً‭ ‬بالدراسات‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬صعوبة‭ ‬اندماجهم‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬التعليمي‭ ‬لأسباب‭ ‬أكاديمية‭ ‬وشخصية‭ ‬في‭ ‬صفاتهم‭.‬

وبينت‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ -‬البحرين،‭ ‬الدكتورة‭ ‬نجمة‭ ‬تقي‭ ‬أن‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬الصم‭ ‬يأتي‭ ‬إيمانا‭ ‬بأهمية‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬اندماجها‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بفئة‭ ‬الصم‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬تكاملية‭ ‬المجتمعات‭ ‬ويؤكد‭ ‬على‭ ‬توفيرها‭ ‬فرص‭ ‬متكافئة‭ ‬لكافة‭ ‬الفئات‭.‬

وقالت‭ ‬تقي‭ ‬إن‭ ‬الجامعة‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬والتذكير‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المشتركة‭ ‬لكافة‭ ‬الأطراف‭.‬

وعبر‭ ‬أحمد‭ ‬تقوي‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الصم‭ ‬البحريني‭ ‬الرياضي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باحتضان‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬لفئة‭ ‬الصم،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬أول‭ ‬مؤسسة‭ ‬رائدة‭ ‬تخصص‭ ‬برامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬للفئة‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الراحل‭.‬

كما‭ ‬استذكرت‭ ‬مريم‭ ‬شهاب‭ ‬ووالدها‭ ‬البروفيسور‭ ‬فؤاد‭ ‬شهاب‭ ‬قصة‭ ‬نجاحها‭ ‬طوال‭ ‬30‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬ولادتها‭ ‬بدون‭ ‬حاسة‭ ‬السمع،‭ ‬ودعم‭ ‬والديها‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الاكتشاف،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬هم‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للمجتمعات‭ ‬واختلافهم‭ ‬سر‭ ‬قوتهم‭.‬

كما‭ ‬تناولت‭ ‬فاطمة‭ ‬الصباغ‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬سبل‭ ‬تعليم‭ ‬فئة‭ ‬الصم‭ ‬والمشاكل‭ ‬التي‭ ‬يواجهونها‭ ‬خلال‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭.‬

وقام‭ ‬أعضاء‭ ‬نادي‭ ‬الصم‭ ‬البحريني‭ ‬الرياضي‭ ‬بتقديم‭ ‬عرض‭ ‬مسرحي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬شعلة‭ ‬أمل‭. ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل،‭ ‬قام‭ ‬الحضور‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬خلاله‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحرفيين‭ ‬والفنانين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الصم‭ ‬منتجاتهم‭ ‬اليدوية‭.‬

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