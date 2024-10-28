رئيس الشورى: تطوّر متنام في العلاقات البحرينية التركية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أنَّ التطور المتنامي في العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية التركية يعكس الحرص والاهتمام بتعميق المصالح المشتركة، والدفع نحو مزيدٍ من التعاون والتنسيق المثمر بين البلدين، مشيدًا بما تحقق من نجاحات مشتركة في مسيرة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والجمهورية التركية، بفضل الدعم والمساندة من قيادتي البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى صباح أمس ايسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية، بمناسبة انتهاء فترة عملها الدبلوماسي في مملكة البحرين، بحضور كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار رئيس المجلس.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على ما يشهده البلدان الصديقان من تعاون وثيق في المجالات التنموية، وخصوصًا الاقتصادية والتجارية والسياحية والطبية والثقافية، مؤكدًا الحرص على الاستمرار في تقوية العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بين مملكة البحرين والجمهورية التركية.
كما نوَّه رئيس مجلس الشورى بالجهود التي بذلتها ايسن تشاكيل، خلال عملها سفيرة لبلادها في مملكة البحرين، وما قامت به من مساعٍ حثيثة لتعزيز العلاقات البحرينية التركية الممتدة لأكثر من 5 عقود، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها ومسؤولياتها الدبلوماسية القادمة.
من جانبها، أعربت ايسن تشاكيل، سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، عن الفخر والاعتزاز بعلاقات الصداقة القائمة بين تركيا والبحرين، مشيدة بمسارات النهضة والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين في المجالات كافة.
وقالت ايسن تشاكيل إنَّ مملكة البحرين تمتاز بقيادتها الحكيمة، ووحدة شعبها، وأنها بلد السلام والتسامح والتعايش بين الجميع.
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