رئيس الشورى: تطوّر متنام في العلاقات البحرينية التركية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬ايسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والدكتورة‭ ‬فوزية‭ ‬يوسف‭ ‬الجيب‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬البلدان‭ ‬الصديقان‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وثيق‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والسياحية‭ ‬والطبية‭ ‬والثقافية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬التشريعية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬التركية‭.‬

كما‭ ‬نوَّه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬ايسن‭ ‬تشاكيل،‭ ‬خلال‭ ‬عملها‭ ‬سفيرة‭ ‬لبلادها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مساعٍ‭ ‬حثيثة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬التركية‭ ‬الممتدة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬عقود،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لها‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامها‭ ‬ومسؤولياتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬القادمة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬ايسن‭ ‬تشاكيل،‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والبحرين،‭ ‬مشيدة‭ ‬بمسارات‭ ‬النهضة‭ ‬والتقدم‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬

وقالت‭ ‬ايسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬إنَّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتاز‭ ‬بقيادتها‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ووحدة‭ ‬شعبها،‭ ‬وأنها‭ ‬بلد‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭. ‬