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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيس تركيا بذكرى عيد الجمهورية

10/28/2024 7:07:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامــة‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬رئيــس‭ ‬جمهوريـة‭ ‬تركيـا‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬عيد‭ ‬الجمهورية‭ ‬لبلاده‭. ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬عيد‭ ‬الجمهورية‭ ‬لبلاده‭.‬

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