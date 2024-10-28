الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيس تركيا بذكرى عيد الجمهورية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامــة الرئيس رجب طيب أردوجان رئيــس جمهوريـة تركيـا الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية لبلاده. أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوجان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية لبلاده.
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