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ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البحرين وتركيا

10/28/2024 7:07:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬مساراتٍ‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬ويحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬كسفيرة‭ ‬لبلادها‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬تقدمٍ‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬متبادل‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطويرها‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬نطاقاتٍ‭ ‬أوسع،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للسفيرة‭ ‬بدوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامها‭ ‬المقبلة‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬وحرصٍ‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬متمنيةً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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