ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البحرين وتركيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والجمهورية التركية الشقيقة بما يسهم في فتح مساراتٍ أرحب من العمل والتنسيق المشترك في كافة المجالات، ويحقق الأهداف والمصالح المشتركة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس في قصر القضيبية، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، إيسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها في المملكة، حيث أشار سموه إلى ما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية التركية من تقدمٍ بفضل ما تحظى به من اهتمامٍ متبادل لمواصلة تطويرها والدفع بها نحو نطاقاتٍ أوسع، معربًا عن تمنياته للسفيرة بدوام التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة.
كما جرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، أعربت سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمامٍ وحرصٍ مستمر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيةً لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.
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