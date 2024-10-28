ولي العهد رئيس الوزراء: الكوادر الوطنية المتميزة من فريق البحرين تواصل إعلاء صروح الإنجاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة تنفيذ الرؤى والخطط والبرامج التنموية
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الكوادر الوطنية المتميزة من فريق البحرين تواصل إعلاء صروح الإنجاز عبر تطويع التحديات وتحويلها إلى قصص نجاح مشرفة لمواصلة البناء والنماء ضمن مسيرة العمل الوطني المشترك بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مشيراً سموه إلى الاعتزاز والفخر الدائم بالجهود المخلصة من كافة أعضاء فريق البحرين من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأهلي من مختلف مواقع المسؤولية، التي كانت أساساً للعديد من المنجزات المتحققة في شتى المسارات التنموية.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية أمس أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعددا من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعددا من كبار المسؤولين، وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أشار سموه إلى أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة تنفيذ الرؤى والخطط والبرامج التنموية في مختلف القطاعات بما يصب في تحقيق الأهداف المنشودة، لافتاً سموه إلى أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبارهما الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه الإنجازات بما يسهم في الوصول إلى التطلعات والطموحات المرجوة، ويعود بالخير والنفع على الجميع.
وبمناسبة إطلاق «أسبوع الشجرة» دعماً لمبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أكد سموه حرص مملكة البحرين على مواصلة تبني وتنفيذ الخطط والبرامج الداعمة لتعزيز الوعي البيئي ونشر المساحات الخضراء بما يسهم في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، لافتاً سموه إلى أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية على صعيد حماية البيئة بما يسهم في تعزيز الأمن المناخي ودعم جهود التنمية المستدامة.
من جانبهم، أعرب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام مستمر لدعم مختلف مسارات العمل الوطني المشترك بما يعود بالنماء والازدهار على المملكة ويحقق تطلعات أبنائها الكرام.
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