ولي العهد رئيس الوزراء: الكوادر الوطنية المتميزة من فريق البحرين تواصل إعلاء صروح الإنجاز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المتميزة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬إعلاء‭ ‬صروح‭ ‬الإنجاز‭ ‬عبر‭ ‬تطويع‭ ‬التحديات‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬مشرفة‭ ‬لمواصلة‭ ‬البناء‭ ‬والنماء‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والفخر‭ ‬الدائم‭ ‬بالجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والقطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬المسؤولية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أساساً‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬المتحققة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المسارات‭ ‬التنموية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬وسمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬لمواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الرؤى‭ ‬والخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬لافتاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬باعتبارهما‭ ‬الأساس‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تُبنى‭ ‬عليه‭ ‬الإنجازات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التطلعات‭ ‬والطموحات‭ ‬المرجوة،‭ ‬ويعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

وبمناسبة‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الشجرة‮»‬‭ ‬دعماً‭ ‬لمبادرات‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الداعمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬ونشر‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬واستدامة‭ ‬مواردها،‭ ‬لافتاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬المناخي‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ورئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬مستمر‭ ‬لدعم‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬ويحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬أبنائها‭ ‬الكرام‭.‬