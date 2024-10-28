ولي العهد رئيس الوزراء: أسبوع الشجرة رافد لتعزيز الأمن البيئي وتكريسه في المجتمع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬بإطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زراعة‭ ‬شجرة‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية،‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬سيكون‭ ‬رافداً‭ ‬لخطة‭ ‬التشجير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فعالياته‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تعاون‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬والمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التشجير‭ ‬ومنها‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬بزراعة‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬معرباً‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لمختلف‭ ‬الأفراد‭ ‬والجهات‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬الممارسات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬ونشر‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬عند‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والخطط‭ ‬ضمن‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬المختلفة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬مواردها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مراحل‭ ‬التنفيذ‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬التنموية‭ ‬المنشودة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬مراعاة‭ ‬عمليات‭ ‬التشجير‭ ‬والتخضير‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المشاريع‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأهداف‭ ‬الموضوعة‭ ‬للقطاع‭ ‬البيئي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬2060‭.‬