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رئيس الوزراء الفلسطيني: الحصار المالي خطة من الاحتلال الإسرائيلي لتدمير مقومات الدولة المستقلة

10/28/2024 2:42:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 28 - 10 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الاثنين إن "الحصار المالي" هو جزء من خطة للاحتلال الإسرائيلي "للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وتدمير مقومات الدولة المستقلة".
وأوضح مصطفى خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية الفلسطيني في مدينة (رام الله) أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر شهريا بالاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة دفع مخصصات قطاع غزة والشهداء والأسرى.
وأضاف أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها (القدس) أثر على الاقتصاد الفلسطيني بانكماش مقداره 35 بالمئة.
وفيما يتعلق بقطاع غزة شدد مصطفى على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة والمشروع الوطني الفلسطيني مشيرا إلى الجهود السياسية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية لإيقاف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال.
وشدد على أولوية الجهد الإغاثي في قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان مع فتح جميع معابر القطاع لإدخال المزيد من المساعدات لتلبية الاحتياجات الطارئة.
وأشار كذلك إلى الجهود المبذولة من أجل التحضير لإعادة إعمار قطاع غزة فور إيقاف العدوان حيث تم تشكيل الفريق الوطني الفلسطيني لإعادة الإعمار والتجهيز لإنشاء هيئة لإعادة الإعمار من خلال تحالف محلي ودولي.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي ما أسفر عن سقوط أكثر من 43 ألف شهيد و101 ألف مصاب. (النهاية)

ن ق / م ع ع




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