رئيس الوزراء الفلسطيني: الحصار المالي خطة من الاحتلال الإسرائيلي لتدمير مقومات الدولة المستقلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 28 - 10 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الاثنين إن "الحصار المالي" هو جزء من خطة للاحتلال الإسرائيلي "للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وتدمير مقومات الدولة المستقلة".
وأوضح مصطفى خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية الفلسطيني في مدينة (رام الله) أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر شهريا بالاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة دفع مخصصات قطاع غزة والشهداء والأسرى.
وأضاف أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها (القدس) أثر على الاقتصاد الفلسطيني بانكماش مقداره 35 بالمئة.
وفيما يتعلق بقطاع غزة شدد مصطفى على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة والمشروع الوطني الفلسطيني مشيرا إلى الجهود السياسية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية لإيقاف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال.
وشدد على أولوية الجهد الإغاثي في قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان مع فتح جميع معابر القطاع لإدخال المزيد من المساعدات لتلبية الاحتياجات الطارئة.
وأشار كذلك إلى الجهود المبذولة من أجل التحضير لإعادة إعمار قطاع غزة فور إيقاف العدوان حيث تم تشكيل الفريق الوطني الفلسطيني لإعادة الإعمار والتجهيز لإنشاء هيئة لإعادة الإعمار من خلال تحالف محلي ودولي.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي ما أسفر عن سقوط أكثر من 43 ألف شهيد و101 ألف مصاب. (النهاية)
ن ق / م ع ع
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