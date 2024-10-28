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مكتب منسق الأمم المتحدة في الكويت يطلق الموسم الثالث من برنامج (السفراء الشباب)

10/28/2024 2:41:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الجالس
الكويت - 28 - 10 (كونا) -- أطلق مكتب منسق الأمم المتحدة وسفارتي كندا وبريطانيا لدى الكويت اليوم الإثنين الموسم الثالث من برنامج (السفراء الشباب) بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة عدة جهات دبلوماسية.
وقالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى الكويت غادة الطاهر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الافتتاح إن البرنامج في نسخته الثالثة يحمل عنوان (السلام والأمن المستدام) نظرا لما تمر به المنطقة من أحداث تتطلب حل دبلوماسي وإعطاء فرصة للسماع والسماح للآخر للتوصل إلى حلول مشتركة.
وأوضحت أن الغرض من البرنامج هذه السنة هو منح الشباب سفراء المستقبل بعض المهارات الخطابية ليتمكنوا من التصرف مع أي حدث يرونه وكل ما يصاحبه من مشاعر والتمتع بكل الصفات التي تأهلهم لحل النزاعات بالطرق السلمية.
وأضافت الطاهر أن شعار هذه السنة يتماشى مع الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتمكين الشباب من المشاركة في عمليات صنع القرار كجزء من ميثاق المستقبل.
بدوره قال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض محمد العميري في تصريح ممثال لـ(كونا) إن عنوان البرنامج لهذه السنة هو موضوع مهم جدا للشباب الكويتي الذي نتطلع لهم في المستقبل بالنهوض لبلدهم الكويت من خلال التعلم ومعرفة المهارات الدبلوماسية.
وأكد أن وزارة الخارجية تسعى دائما للمشاركة يدا بيد مع الأمم المتحدة والسفارات المنظمة لهذا الحدث مضيفا اننا على يقين في ان نستفيد من مساهمات شباب اليوم وتقديم منظور جديد لنا في القضايا الملحة ورفعة اسم دولة الكويت وشأنها.
ويستمر البرنامج مدة 6 شهور بمشاركة عدد 40 طالبا وطالبة من ألمع العقول الشبابية الكويتية ليتم انضمام كل سفير شاب مع سفارة أو منظمة دولية مشاركة في البرنامج والتي ستوفر لهم جلسات توجيهية اسبوعية والعديد من الأنشطة الدبلوماسية. (النهاية)

خ م ج / أ م ح




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