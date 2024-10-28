مكتب منسق الأمم المتحدة في الكويت يطلق الموسم الثالث من برنامج (السفراء الشباب)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خالد الجالس
الكويت - 28 - 10 (كونا) -- أطلق مكتب منسق الأمم المتحدة وسفارتي كندا وبريطانيا لدى الكويت اليوم الإثنين الموسم الثالث من برنامج (السفراء الشباب) بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة عدة جهات دبلوماسية.
وقالت ممثل
الأمين العام للأمم المتحدة لدى الكويت غادة الطاهر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الافتتاح إن البرنامج في نسخته الثالثة يحمل عنوان (السلام والأمن المستدام) نظرا لما تمر به المنطقة من أحداث تتطلب حل دبلوماسي
وإعطاء فرصة للسماع والسماح للآخر للتوصل إلى حلول مشتركة.
وأوضحت أن الغرض من البرنامج هذه السنة هو منح الشباب سفراء المستقبل بعض المهارات الخطابية ليتمكنوا من التصرف مع أي حدث يرونه وكل ما يصاحبه من مشاعر والتمتع بكل الصفات التي تأهلهم لحل النزاعات بالطرق السلمية.
وأضافت الطاهر أن شعار هذه السنة يتماشى مع الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتمكين الشباب من المشاركة في عمليات صنع القرار كجزء من ميثاق المستقبل.
بدوره قال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض محمد العميري في تصريح ممثال لـ(كونا) إن عنوان البرنامج لهذه السنة هو موضوع مهم جدا للشباب الكويتي الذي نتطلع لهم في المستقبل بالنهوض لبلدهم الكويت من خلال التعلم ومعرفة المهارات الدبلوماسية.
وأكد أن وزارة الخارجية تسعى دائما للمشاركة يدا بيد مع الأمم المتحدة والسفارات المنظمة لهذا الحدث مضيفا اننا على يقين في ان نستفيد من مساهمات شباب اليوم وتقديم منظور جديد لنا في القضايا الملحة ورفعة اسم دولة الكويت وشأنها.
ويستمر البرنامج مدة 6 شهور بمشاركة عدد 40 طالبا وطالبة من ألمع العقول الشبابية الكويتية ليتم انضمام كل سفير شاب مع سفارة أو منظمة دولية مشاركة في البرنامج والتي ستوفر لهم جلسات توجيهية اسبوعية والعديد من الأنشطة الدبلوماسية. (النهاية)
خ م ج / أ م ح
MENAFN28102024000071011013ID1108826018
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.