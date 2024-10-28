الوفيات اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الوفيات اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024
الكويت - 28 - 10 (كونا) -- في ذمة الله:
- منيرة عبدالله فهد العمهوج 70 عاما (شيعت)
(زوجة عبدالعزيز عبدالرحمن فهد العمهوج)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: السلام ق2 ش213 م5
- بيبي عبدالعزيز إبراهيم 90 عاما (شيعت)
(أرملة محمد عبدالله بن يوسف)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: قرطبة ق2 ش1 م162
- سعد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد 96 عاما (شيع)
الرجال: العديلية ق1 ش عبدالله الهاجري م31 (ديوان الراشد)
النساء: العديلية ق1 ش عبدالله الهاجري م23
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
MENAFN28102024000071011013ID1108826016
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.