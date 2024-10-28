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الوفيات اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024

10/28/2024 2:41:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الوفيات اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024

الكويت - 28 - 10 (كونا) -- في ذمة الله:


- منيرة عبدالله فهد العمهوج 70 عاما (شيعت)
(زوجة عبدالعزيز عبدالرحمن فهد العمهوج)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: السلام ق2 ش213 م5


- بيبي عبدالعزيز إبراهيم 90 عاما (شيعت)
(أرملة محمد عبدالله بن يوسف)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: قرطبة ق2 ش1 م162


- سعد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد 96 عاما (شيع)
الرجال: العديلية ق1 ش عبدالله الهاجري م31 (ديوان الراشد)
النساء: العديلية ق1 ش عبدالله الهاجري م23


إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)




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