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التضامن يتغلب على خيطان (4 - 1) في الأسبوع الثامن من دوري زين الممتاز للقدم

10/28/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- تغلب فريق نادي التضامن لكرة القدم اليوم الإثنين على نظيره خيطان بنتيجة (4 - 1) ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين).
استهل (التضامن) أهداف المباراة التي أقيمت على ستاد ناصر العصيمي في الدقيقة الـ34 عبر اللاعب فهد الرشيدي ليعزز المحترفان الإيراني عبدالعزيز نصاري والسنغالي إبراهيما جاي التقدم بهدفين في الدقيقتين الـ58 (من ركلة جزاء) والـ68 على التوالي.
وفي الدقيقة الـ72 أحرز عبدالله الظفيري هدف (خيطان) الوحيد قبل أن يوسع المحترف التشادي كاسيمير نينغا الفارق لمصلحة (التضامن) بهدف رابع في الدقيقة الـ88.
وبهذه النتيجة رفع التضامن رصيده إلى 11 نقطة صعد بها إلى المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري في حين ظل خيطان برصيد خمس نقاط يشغل بها المركز الثامن. (النهاية)

م ي م /


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