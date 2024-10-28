التضامن يتغلب على خيطان (4 - 1) في الأسبوع الثامن من دوري زين الممتاز للقدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 10 (كونا) -- تغلب فريق نادي التضامن لكرة القدم
اليوم الإثنين على نظيره خيطان بنتيجة (4 - 1) ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري
الكويتي الممتاز (دوري زين).
استهل (التضامن) أهداف المباراة التي أقيمت على ستاد ناصر العصيمي في الدقيقة الـ34 عبر اللاعب فهد الرشيدي ليعزز المحترفان الإيراني عبدالعزيز نصاري والسنغالي إبراهيما جاي التقدم بهدفين في الدقيقتين الـ58 (من ركلة جزاء) والـ68 على التوالي.
وفي الدقيقة الـ72 أحرز عبدالله الظفيري هدف (خيطان) الوحيد قبل أن يوسع المحترف التشادي كاسيمير نينغا الفارق لمصلحة (التضامن) بهدف رابع في الدقيقة الـ88.
وبهذه النتيجة رفع التضامن رصيده إلى 11 نقطة صعد بها إلى المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري في حين ظل خيطان برصيد خمس نقاط يشغل بها المركز الثامن. (النهاية)
م ي م /
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