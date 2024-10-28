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الاتحاد الأوروبي يعرب عن القلق من تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

10/28/2024 2:41:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 28 - 10 (كونا) -- أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الإثنين عن قلق الاتحاد الأوروبي بشأن تعميق التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية الذي "قد يشجع بيونغ يانغ على تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية".
وقالت فون دير لاين في اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن كوريا الشمالية تقدم "بشكل متزايد" مساعدات لروسيا ما يمثل "تصعيدا كبيرا" في الحرب مع أوكرانيا و"يهدد السلام العالمي".
وأكدت للرئيس الكوري أن رد الاتحاد الأوروبي على هذا التطور اللافت سيركز على التعاون مع كوريا الجنوبية وشركاء آخرين يتقاسمون مبادئ الاتحاد الأوروبي.
وثمنت في هذا السياق التقدم المحرز في شراكة الأمن والدفاع التي تم الإعلان عنها في سيؤول خلال قمة الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية مايو عام 2023.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن هذه الشراكة تؤكد الطبيعة المترابطة لأمن أوروبا وشرق آسيا كما أنها تعزز التزام الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية بالسلام والاستقرار في المنطقتين.
وأضافت أن إطلاق هذه الشراكة يأتي في وقت مناسب وأن منطقها أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى خاصة أن الجنود الكوريين الشماليين يتم نشرهم لأول مرة لدعم حرب روسيا في أوكرانيا.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى إرسال كوريا الشمالية نحو ثلاثة آلاف جندي لدعم القوات الروسية من إجمالي عشرة آلاف جندي يفترض إرسالهم إلى روسيا بحلول ديسمبر المقبل. (النهاية)

أ ر ن / م ع ح ع



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