الاتحاد الأوروبي يعرب عن القلق من تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 28 - 10 (كونا) -- أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الإثنين عن قلق الاتحاد الأوروبي بشأن تعميق التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية الذي "قد يشجع بيونغ يانغ على تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية".
وقالت فون دير لاين في اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن كوريا الشمالية تقدم "بشكل متزايد" مساعدات لروسيا ما يمثل "تصعيدا كبيرا" في الحرب مع أوكرانيا و"يهدد السلام العالمي".
وأكدت للرئيس الكوري أن رد الاتحاد الأوروبي على هذا التطور اللافت سيركز على التعاون مع كوريا الجنوبية وشركاء آخرين يتقاسمون مبادئ الاتحاد الأوروبي.
وثمنت في هذا السياق التقدم المحرز في شراكة الأمن والدفاع التي تم الإعلان عنها في سيؤول خلال قمة الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية مايو عام 2023.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن هذه الشراكة تؤكد الطبيعة المترابطة لأمن أوروبا وشرق آسيا كما أنها تعزز التزام الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية بالسلام والاستقرار في المنطقتين.
وأضافت أن إطلاق هذه الشراكة يأتي في وقت مناسب وأن منطقها أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى خاصة أن الجنود الكوريين الشماليين يتم نشرهم لأول مرة لدعم حرب روسيا في أوكرانيا.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى إرسال كوريا الشمالية نحو ثلاثة آلاف جندي لدعم القوات الروسية من إجمالي عشرة آلاف جندي يفترض إرسالهم إلى روسيا بحلول ديسمبر المقبل. (النهاية)
أ ر ن / م ع ح ع
MENAFN28102024000071011013ID1108826013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.