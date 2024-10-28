اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون تعقد دورتها الـ21 في قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 28 - 10 (كونا) -- عقدت اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الإثنين دورتها الـ21 في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار سالم النابت ترأس اجتماع اللجنة.
وذكرت أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك. (النهاية)
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