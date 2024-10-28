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اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون تعقد دورتها الـ21 في قطر

10/28/2024 2:41:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 28 - 10 (كونا) -- عقدت اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الإثنين دورتها الـ21 في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار سالم النابت ترأس اجتماع اللجنة.
وذكرت أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك. (النهاية)

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