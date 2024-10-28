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عسكري/قطر/كويت/مقدمة.اجتماع

10/28/2024 2:41:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نائب رئيس الأركان يرأس وفد الكويت في اجتماع اللجنة العسكرية الخليجية العليا في قطر

الدوحة - 28 - 10 (كونا) -- رأس ‎نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وفد الكويت المشارك في الدورة الـ 21 لاجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في ‎دولة قطر الشقيقة.
وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقد بين رؤساء أركان القوات المسلحة لدول المجلس بهدف تعزيز أواصر التعاون والتكامل في مختلف المجالات العسكرية ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية والتنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك.
وفي كلمته خلال الاجتماع أكد اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح على أهمية تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك وضرورة المضي قدما نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى دول المجلس لتحقيقها من خلال تطوير الجهود الدفاعية المشتركة وتكاملها. (النهاية)

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