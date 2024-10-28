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أمير قطر يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي القضايا الإقليمية والدولية

10/28/2024 2:41:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 28 - 10 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف اليوم الاثنين أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال بيان للديوان الأميري القطري إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من رئيس الوزراء الهولندي.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان. (النهاية)

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