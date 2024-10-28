أمير قطر يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي القضايا الإقليمية والدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 28 - 10 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف اليوم الاثنين أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال بيان للديوان الأميري القطري إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من رئيس الوزراء الهولندي.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان. (النهاية)
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