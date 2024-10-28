مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين وتجارة عمان

وقعت نقابة المحامين مع غرفة تجارة عمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين الجانبين لتعزيز بيئة الأعمال في المملكة وتوفير الدعم القانوني المناسب للشركات.



وتهدف المذكرة الى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية الاعضاء في الغرفة نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة وفقا لاحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد اطار مشترك لمعالجة الزامية الشركات والمؤسسات التجارية على ان يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بافضل الشروط.



وتنص المذكرة التي وقعها نقيب المحامين الأستاذ يحيى أبو عبود ورئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، بمقر النقابة، على تنظيم ورش العمل المشتركة والتعريف بالخدمات القانونية المقدمة من المحامين للشركات والمؤسسات التجارية وزيادة هذه الخدمات.



كما تضمنت المذكرة بالالتزام الفوري باحكام المادة(43) من قانون نقابة المحامين، ومعالجة المبالغ المستحقة على هذه الشركات حتى تاريخ توقيع هذه المذكرة بمنحها خصم مقداره (60%) من المبالغ المستحقة مع امكانية دفع المبلغ المتبقي(40%) بواقع 20% مقدما و 20% على مدة اقصاها 24 شهر بموجب شيكات بنكية.



وتشجع المذكرة من الاستفادة من احكامها اذا تقدمت الشركة بطلب تسوية الاوضاع حتى 28/2/2025، واي اخلال من جانب الشركة تبقى كافة المبالغ المترتبة على الشركة قبل تنفيذ الخصم مستحقة الاداء حالا وفورا.



وأشاد الحاج توفيق بمكانة نقابة المحامين، وأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه نقابة المحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة، مشددا على حرص الغرفة على تعزيز قنوات التواصل مع المحامين.



وبين ان توقيع مذكرة التفاهم هذه جاء للوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف، وتقديم تسهيلات واعفاءات بهدف دعم الشركات والمؤسسات في تجاوز التحديات التي تواجهها، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية والقانونية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير بيئة قانونية ملائمة لنمو الأعمال.



من جانبه، شدد ابو عبود على ان مذكرة التفاهم تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون وتوفير بيئة قانونية داعمة للنمو الاقتصادي في المملكة، مؤكدا ان نقابة المحامين معنية بتحقيق الحماية القانونية للقطاع التجاري والالتزام بتطبيق قانون المحامين وضمان احترامه.



ولفت ابو عبود الى اهمية وجود مستشار قانوني للشركات والمؤسسات لتجنب مخالفتها للقوانين والوقوع في أخطاء قانونية قد تلحق اضرارا بها، وضرورة تحسين التنسيق بين القطاعين الاقتصادي والقانوني، والعمل على إيجاد آليات فعالة لتيسير الإجراءات القانونية وتحفيز نمو الأعمال.



من جهتهم، اكد اعضاء مجلسا ادارة الغرفة والنقابة الحضور، على أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تتويجا للتعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة ونقابة المحامين، مشيرين الى ضرورة حث المؤسسات والشركات التجارية على ضرورة وجود محام لديها، وتعميم مذكرة التفاهم على القطاع التجاري للاستفادة من الخصومات التشجيعية.



وحضر توقيع المذكرة نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان وامين صندوق مجلس الادارة خطاب البنا وعضو المجلس نائب امين الصندوق علاء الدين ديرانية، ونائب نقيب المحامين وليد العدوان واعضاء مجلس النقابة برهم البقور وهاشم الشهوان وزكي حدادين.