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ارتفاع حجم موجودات صندوق الضمان الاجتماعي إلى 15.7 مليار دينار نهاية الربع الثالث

10/28/2024 2:37:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




698 مليون دينار صافي دخل صندوق الاستثمار




أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه عن تحقيق الصندوق صافي دخل بلغ 697.6 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقارنة مع 610.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2023.

ونتيجة لتحقيق هذه الارباح، اضافة الى تحويلات الفوائض التأمينية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي بلغت حوالي 213 مليون دينار والاخذ بعين الاعتبار التقييم الدوري لمحفظة الاسهم الاستراتيجية، ارتفعت موجودات الصندوق بقيمة حوالي 900 مليون دينار، لتصل الى 15.7 مليار دينار كما في نهاية 30/9/2024، مقارنة بـ 14.8 مليار دينار بداية هذا العام، وبنسبة نمو بلغت 6.1%.

ويعود هذا النمو الإيجابي لصافي الدخل بنسبة 14.2% عن الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة الدخل المتحقق من محفظة السندات بواقع 402 مليون دينار، ومن محفظة الاسهم بواقع 157 مليون دينار، ومن محفظة ادوات السوق النقدي بواقع 111 مليون دينار، إلى جانب العوائد الاخرى المتحققة ومنها عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.













وفيما يتعلق بتوزيع المحافظ الاستثمارية، فقد توزعت بشكل رئيسي في محفظة السندات بنسبة 56.8% من إجمالي المحفظة، تليها محفظة أدوات السوق النقدي بنسبة 16%، محفظة الأسهم بنسبة 14.6%، محفظة الاستثمارات العقارية بنسبة 5.6%، محفظة القروض بنسبة 3.4%، ومحفظة الاستثمارات السياحية بنسبة 2%.

وبلغ حجم محفظة الأسهم حوالي 2.3 مليار دينار نهاية الربع الثالث من العام 2024، كما بلغت قيمة استثمارات الصندوق في بورصة عمان حوالي 2.1 مليار دينار، والتي تمثل حوالي 12.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة كما في نهاية 30/9/2024، وتتوزع هذه المساهمات على قطاعات البنوك والصناعة والخدمات والتأمين.

أما في القطاع السياحي، تعمل الشركة الوطنية للتنمية السياحية (المملوكة بالكامل)، على استكمال تحديث فندق كراون بلازا – البترا، والذي وصلت نسبة إنجاز الأعمال فيه الى 97%.
كما تقوم شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية (المملوكة بالكامل) بالتوسع في المساحات المزروعة واستمرار انتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والبطاطا التصنيعية وغيرها من المحاصيل الحقلية، بالإضافة الى عقد شراكات جديدة لإيصال منتوجاتها للأسواق الخليجية.

وفي الختام أكد كناكريه على استمرار الجهود المؤسسية للصندوق لتعزيز منعة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعظيم قيمة الاستثمارات الحالية، والدخول في استثمارات جديدة في عدة قطاعات، مع سعي الصندوق الدائم لإبراز الاثر التنموي المستدام لتلك الاستثمارات خاصة التي يتم توجيهها للمحافظات، وأثر ذلك على تطوير البنية التحتية في تلك المحافظات، وتوفير فرص عمل نوعية، وتحسين مستوى الخدمات.

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