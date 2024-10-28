تجارة الأردن تبحث سبل دعم وتنشيط سوق عمان المالي

ناقش رئيس غرفة تجارة الأردن ، خليل الحاج توفيق، وممثل القطاع المالي والمصرفي بالغرفة، فراس مروان سلطان مع ممثلي شركات الوساطة المالية والشركات العاملة في سوق عمان المالي، التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في القطاع، والتوصل لحلول فعالة تساهم في دفع عجلة نشاط السوق وتمكين الاقتصاد الوطني.



وأكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا بمقر الغرفة بحضور نقيب اصحاب شركات الخدمات المالية وعاملين بالسوق المالي على الدور الحيوي لشركات الوساطة المالية في تعزيز السوق وزيادة معدلات النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.



وشدد الحاج توفيق على حرص واستعداد الغرفة لتبني مطالب القطاع وطرحها على الجهات المعنية، والسعي لحلها بما يسهم في دعم وتحفيز سوق عمان المالي ويتوافق مع أهداف ورؤية التحديث الاقتصادي، والوصول إلى المستهدفات الخاصة بالنمو وإيجاد فرص العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.



من جانبه، أكد سلطان، الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، أهمية إيجاد حلول تعزز تدفق الاستثمارات إلى سوق عمان المالي بما يتوافق مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي.



وأوضح سلطان أن سوق عمان المالي يعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في الأردن، وهو المرآة الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية.



واكد ان تحفيز سوق عمان المالي سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية تشمل زيادة الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.



وبين سلطان أن سوق عمان المالي يحتاج إلى استراتيجيات واضحة تشمل مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، ما سيشجع المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في السوق.



وخلال اللقاء، طرح ممثلو شركات الوساطة المالية والشركات العاملة في السوق العديد من المقترحات لدعم وتنشيط القطاع، منها الحاجة لتعديل القوانين ذات الصلة، وتعزيز أدوات هيئة الأوراق المالية، ومعالجة انعدام السيولة، وتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة العامة.



كما دعوا إلى تخصيص نسبة من أرباح البنوك للاستثمار في سوق الأسهم، وتحفيز شركات الوساطة لتفعيل دورها. كما تم التطرق إلى إطلاق برامج تشجع على الاستثمار لتعزيز الثقة في سوق عمان المالي.



وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي القطاع لوضع خارطة طريق تتضمن الإجراءات والحلول اللازمة لإصلاح السوق، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية.



وسيتم رفع هذه المقترحات إلى غرفة تجارة الأردن لتبنيها والسعي إلى حلها مع الجهات الحكومية المعنية.