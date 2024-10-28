القضاة يؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز القدرات التصديرية لمختلف القطاعات

أكد الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة حرص الحكومة واهتمامها بتطوير وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية وزيادة قدراتها التصديرية في مختلف الأسواق وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن مع العديد من البلدان ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.



وقال م. القضاة خلال لقائه في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم برئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومديرها العام أن العمل متواصل لزيادة الصادرات الوطنية وتحفيز مختلف القطاعات التصديرية لزيادة نفاذها الى الأسواق العالمية بالشكل الذي ينعكس على أدائها ويخدم الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل.



وأضاف أنه وبالإضافة الى الإجراءات الحكومية السابقة لدعم القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى فقد أقر مجلس الوزراء مؤخرا الأسباب الموجبة لإعفاء أرباح صادرات الخدمات من ضريبة الدخل.



وأشار الى إطلاق الحكومة عدة برامج لدعم القطاع الصناعي ومن ذلك صندوق دعم الصناعة والبرامج الأخرى التي تنفذ من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير وكذلك السياسة الصناعية وغيرها.



كما أكد الحرص على التشاركية الفاعلة والدائمة مع القطاع الخاص بكافة مكوناته انطلاقا من أهمية ودوره في مجمل النشاط الاقتصادي وباعتباره بيوت خبره يستأنس بآرائها ومقترحاتها لخدمة الاقتصاد الوطني ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية.



من جانبهم عبر رئيس وأعضاء الجمعية عن شكرهم للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وكذلك الاهتمام بالقطاعات التصديرية وتحفيزها وأن قرار أعفاء صادرات الخدمات من الضريبة ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الصادرات والاقتصاد الوطني.