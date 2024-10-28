القضاة يؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز القدرات التصديرية لمختلف القطاعات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة حرص الحكومة واهتمامها بتطوير وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية وزيادة قدراتها التصديرية في مختلف الأسواق وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن مع العديد من البلدان ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.
وقال م. القضاة خلال لقائه في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم برئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومديرها العام أن العمل متواصل لزيادة الصادرات الوطنية وتحفيز مختلف القطاعات التصديرية لزيادة نفاذها الى الأسواق العالمية بالشكل الذي ينعكس على أدائها ويخدم الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأضاف أنه وبالإضافة الى الإجراءات الحكومية السابقة لدعم القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى فقد أقر مجلس الوزراء مؤخرا الأسباب الموجبة لإعفاء أرباح صادرات الخدمات من ضريبة الدخل.
وأشار الى إطلاق الحكومة عدة برامج لدعم القطاع الصناعي ومن ذلك صندوق دعم الصناعة والبرامج الأخرى التي تنفذ من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير وكذلك السياسة الصناعية وغيرها.
كما أكد الحرص على التشاركية الفاعلة والدائمة مع القطاع الخاص بكافة مكوناته انطلاقا من أهمية ودوره في مجمل النشاط الاقتصادي وباعتباره بيوت خبره يستأنس بآرائها ومقترحاتها لخدمة الاقتصاد الوطني ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية.
من جانبهم عبر رئيس وأعضاء الجمعية عن شكرهم للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وكذلك الاهتمام بالقطاعات التصديرية وتحفيزها وأن قرار أعفاء صادرات الخدمات من الضريبة ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الصادرات والاقتصاد الوطني.
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