Tuesday, 29 October 2024 02:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة الوصل لتجارة المركبات - جيلي الأردن تفتتح معرضها الجديد في حفل مميز

10/28/2024 2:37:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



افتتحت شركة الوصل لتجارة المركبات، إحدى شركات مجموعة عليان، المعرض الرسمي لسيارات جيلي في الأردن، في موقع استراتيجي بشارع مكة، مقابل مكة مول. وقد شهد هذا الحدث البارز حضوراً لافتاً من ممثلي "جيلي أوتو" لمنطقة الشرق الأوسط، ونخبة من عملاء جيلي ومحبي السيارات المتميزة في المملكة. تميز هذا الحفل بإطلاق سيارة "جيوميتري أي" الكهربائية بالكامل، التي تمثل أيقونة جديدة للتنقل النظيف والمستدام في الأردن، مما يعكس التزام مجموعة عليان بتقديم حلول متطورة تلائم احتياجات السوق المحلي وتدعم الرؤية الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية.
وخلال الحفل، ألقى السيد محمد عليان، رئيس مجلس إدارة مجموعة عليان، كلمته قائلاً: "نعتز ونفتخر بحضوركم جميعاً اليوم في هذه المناسبة التي تجمع بين الابتكار والشراكة الراسخة بين "جيلي أوتو" ومجموعة عليان من خلال شركة الوصل لتجارة المركبات. نحن هنا اليوم لنعلن انطلاقة جديدة في تاريخ السيارات في الأردن، حيث نضع بين أيدي عملائنا أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال السيارات الكهربائية والسيارات ذات الأداء العالي."
وأضاف السيد عليان مشيداً بمكانة "جيلي" العالمية قائلاً: "جيلي ليست مجرد علامة تجارية؛ إنها رحلة من الابتكار والتميز بدأت من الأساس البسيط لتصل إلى العالمية، من خلال امتلاكها لأسماء مرموقة مثل فولفو ولوتس، وتقديمها لسيارات تخدم تطلعات المستقبل وتدعم التحول إلى بيئة نظيفة وآمنة. ومع حجم مبيعات عالمي يتجاوز 1.4 مليون سيارة سنوياً، استطاعت جيلي أن تؤسس حضوراً عالمياً يبعث على الفخر ويلهم الأجيال القادمة."
ومن جانبه، أكد السيد زيد العبدالات، الرئيس التنفيذي لشركة الوصل لتجارة المركبات، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث قال: " تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية تهدف إلى تقديم تجربة فريدة في سوق السيارات الأردني، وتركز على الجودة العالية والخدمة المتفانية. نحن ندرك تماماً أن اقتناء سيارة جيلي ليس مجرد اختيار لوسيلة نقل، بل هو استثمار ذكي وطويل الأمد يمنح عملاءنا الثقة والراحة من خلال خدمات البيع وما بعد البيع التي تتجاوز التوقعات."
أما السيد جورج آدم، المدير العام لشركة الوصل، فقد عبّر عن فخره بانضمام عائلة جيلي الى مجموعة عليان، مؤكداً التزام الشركة والمجموعة بمواكبة التوجه العالمي نحو الابتكار والجودة، حيث قال: "نسعى من خلال تقديمنا لسيارة "جيوميتري أي" الكهربائية الى دعم مستقبل التنقل الأخضر، ونتطلع لتمكين عملائنا في الأردن من الاستفادة من تكنولوجيا السيارات الكهربائية التي أصبحت اليوم مكوناً أساسياً في قطاع السيارات."
يعتبر إطلاق معرض جيلي الجديد رؤية مستقبلية تستند إلى الثقة والابتكار التي تتبناها شركة الوصل ومجموعة عليان في رؤيتها، وتهدف إلى تعزيز مفهوم القيادة الذكية والمستدامة في المنطقة. هذه الشراكة تحمل في طياتها وعوداً كبيرة لجعل سيارات جيلي رمزاً للفخامة العصرية، والأداء المتفوق، والتكنولوجيا المتقدمة التي تتماشى مع متطلبات العصر.
مجموعة عليان، ممثلة بشركة الوصل لتجارة المركبات، تؤكد التزامها بتقديم تجربة عملاء استثنائية تجمع بين الجودة العالية وخدمة العملاء التي ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية. وفي ظل التوجه المتزايد نحو السيارات الكهربائية والهجينة، تعد الشراكة مع "جيلي أوتو" خطوة استراتيجية تمهد الطريق لمستقبل مليء بالفرص والإبداع، لتظل جيلي وعليان رائدتين في إحداث تغيير حقيقي في قطاع السيارات في الأردن.

MENAFN28102024000072011014ID1108825963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث