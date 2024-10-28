بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.21 بالمئة، إلى مستوى 2400 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2035 صفقة.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 22 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 43 شركة أخرى.