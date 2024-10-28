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أيلة تستكمل التحضيرات لانطلاق فعاليات بطولة أيلة للترايثلون 2024 بمشاركة دولية واسعة

10/28/2024 2:37:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تستعد مدينة العقبة لاستضافة بطولة أيلة للترايثلون 2024 بمشاركة دولية ومحلية واسعة حيث استكملت شركة واحة أيلة للتطوير تحضيراتها الفنية لإقامة البطولة التي تنطق فعالياتها يوم الجمعة الأول من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.
وأنجزت الفرق الفنية في أيلة ورابطة الترايثلون كافة الترتيبات اللوجستية والفنية على قدم وساق طيلة الأيام الماضية وكافة الترتيبات اللازمة لضمان خروج البطولة بأفضل حُلّة تعكس التطور الحضاري للأردن ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك من خلال تسهيل كافة المسارات الخاصة للسباق داخل أيلة بدءاً من الشاطئ المعد لمنافسات السباحة، وأيضاً مسار جري المتسابقين، وأخيراً مسار الدراجات الهوائية المحاط بالمسطحات المائية والخضراء ومرافق أيلة السياحية والرياضية والترفيهية والسكنية والفندقية الاستثنائية.
وتعدّ بطولة أيلة للترايثلون 2024 إحدى الأحداث البارزعلى الأجندة الرياضية والسياحية في العقبة للعام الحالي حيث ستشهد فعالياتها منافسات قوية بين أكثر من 150 لاعباً من الرياضيين المحترفين ومن هواة ومحترفي رياضات الترايثلون من مختلف أنحاء العالم في بيئة أيلة الطبيعية الخلابة التي تجمع بين البحر والجبال.
وفي ذات السياق، أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون عن تنظيم معسكر تدريبي في العقبة خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر/تشرين أول الجاري، يضم المعسكر 20 لاعباً من عدة دول، ويستهدف تطوير مهارات اللاعبين وتجهيزهم بشكل مثالي للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة، وبقيادة المدرب الإيطالي المعروف فرانسيسكو فيساري.
وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: "نرحب بالمشاركين في منافسات البطولة وسعداء بعودة فعالياتها إلى أيلة في نسخة متجددة وبمشاركة واسعة ونتوقع ان تحقق نجاحاً لافتاً ومستوىً حرفياً عالياً، ونتطلع في أيلة إلى تعزيز موقع العقبة والأردن على خارطة الفعاليات الكبرى الرياضية والسياحية والترفيهية، والاستفادة المثلى من البنى التحتية رفيعة المستوى لممارسة شتى الرياضات المنوعة والاستفادة أيضاً من المرافق السياحية والفندقية وقدراتنا التنظيمية واللوجستية المميزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى والترويج السياحي لمميزات أيلة والمنتج السياحي الوطني.
وأكد المهندس دودين أن أيلة ستواصل جهودها في الاستفادة من البنية التحتية المرموقة ومختلف مكوناتها والملائمة لمختلف الرياضات الفردية والجماعية وما ترفده من غرف فندقية ومرافق سكنية ولوجستية وأخرى لخدمات التسوق والترفيه للمساعدة في استضافة الفعاليات الكبرى وتنشيط الحركة السياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
من جانبه، أكد رئيس رابطة الترايثلون الأردنية الدكتور طارق الخياط على أهمية بطولة أيلة للترايثلون 2024 في تعزيز الرياضة الوطنية ورفع تنافسيتها وكفاءة اللاعبين المحليين عبر الاحتكاك الدولي وإبراز إمكاناتهم.
وثمّن الخياط الجهود التي تبذلها شركة واحة أيلة للتطوير ودورها المحوري في تنظيم نسخة متجددة من البطولة وتعاونها الدائم مع المؤسسات الرياضية بما يعود بالنفع على الشباب الأردني، حيث أسهمت جهود أيلة في تحقيق قفزات كبيرة لرياضة الترايثلون الأردنية وحققت نتائج باهرة على منصات التتويج.
وتُظهر بطولة أيلة للترايثلون الاهتمام البالغ الذي توليه أيلة للقطاع الرياضي والشبابي الأردني، واتاحة الفرص أمام المحترفين الواعدين في الرياضات النوعية، بالاستفادة من مميزات العقبة، وإمكانات أيلة الكبيرة.
وتعكس استضافة أيلة لهذه النسخة المتجددة من بطولات الترايثلون التزامها بتطويع امكاناتها في دعم الرياضة وتنشيط الحركة السياحية، بدءاً من الرياضات المائية وصولاً إلى الجري والسباحة وحتى البطولات المميزة في الجولف، والتي تعدّ شاهداً على رؤية أيلة كمشروع حضري متعدد الاستخدامات يستحدث أسلوب الحياة الرياضي والصحي، ومنصة حيوية فعالة للأنشطة الرياضية والإنسانية الأخرى.

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