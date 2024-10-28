أيلة تستكمل التحضيرات لانطلاق فعاليات بطولة أيلة للترايثلون 2024 بمشاركة دولية واسعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تستعد مدينة العقبة لاستضافة بطولة أيلة للترايثلون 2024 بمشاركة دولية ومحلية واسعة حيث استكملت شركة واحة أيلة للتطوير تحضيراتها الفنية لإقامة البطولة التي تنطق فعالياتها يوم الجمعة الأول من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.
وأنجزت الفرق الفنية في أيلة ورابطة الترايثلون كافة الترتيبات اللوجستية والفنية على قدم وساق طيلة الأيام الماضية وكافة الترتيبات اللازمة لضمان خروج البطولة بأفضل حُلّة تعكس التطور الحضاري للأردن ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك من خلال تسهيل كافة المسارات الخاصة للسباق داخل أيلة بدءاً من الشاطئ المعد لمنافسات السباحة، وأيضاً مسار جري المتسابقين، وأخيراً مسار الدراجات الهوائية المحاط بالمسطحات المائية والخضراء ومرافق أيلة السياحية والرياضية والترفيهية والسكنية والفندقية الاستثنائية.
وتعدّ بطولة أيلة للترايثلون 2024 إحدى الأحداث البارزعلى الأجندة الرياضية والسياحية في العقبة للعام الحالي حيث ستشهد فعالياتها منافسات قوية بين أكثر من 150 لاعباً من الرياضيين المحترفين ومن هواة ومحترفي رياضات الترايثلون من مختلف أنحاء العالم في بيئة أيلة الطبيعية الخلابة التي تجمع بين البحر والجبال.
وفي ذات السياق، أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون عن تنظيم معسكر تدريبي في العقبة خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر/تشرين أول الجاري، يضم المعسكر 20 لاعباً من عدة دول، ويستهدف تطوير مهارات اللاعبين وتجهيزهم بشكل مثالي للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة، وبقيادة المدرب الإيطالي المعروف فرانسيسكو فيساري.
وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: "نرحب بالمشاركين في منافسات البطولة وسعداء بعودة فعالياتها إلى أيلة في نسخة متجددة وبمشاركة واسعة ونتوقع ان تحقق نجاحاً لافتاً ومستوىً حرفياً عالياً، ونتطلع في أيلة إلى تعزيز موقع العقبة والأردن على خارطة الفعاليات الكبرى الرياضية والسياحية والترفيهية، والاستفادة المثلى من البنى التحتية رفيعة المستوى لممارسة شتى الرياضات المنوعة والاستفادة أيضاً من المرافق السياحية والفندقية وقدراتنا التنظيمية واللوجستية المميزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى والترويج السياحي لمميزات أيلة والمنتج السياحي الوطني.
وأكد المهندس دودين أن أيلة ستواصل جهودها في الاستفادة من البنية التحتية المرموقة ومختلف مكوناتها والملائمة لمختلف الرياضات الفردية والجماعية وما ترفده من غرف فندقية ومرافق سكنية ولوجستية وأخرى لخدمات التسوق والترفيه للمساعدة في استضافة الفعاليات الكبرى وتنشيط الحركة السياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
من جانبه، أكد رئيس رابطة الترايثلون الأردنية الدكتور طارق الخياط على أهمية بطولة أيلة للترايثلون 2024 في تعزيز الرياضة الوطنية ورفع تنافسيتها وكفاءة اللاعبين المحليين عبر الاحتكاك الدولي وإبراز إمكاناتهم.
وثمّن الخياط الجهود التي تبذلها شركة واحة أيلة للتطوير ودورها المحوري في تنظيم نسخة متجددة من البطولة وتعاونها الدائم مع المؤسسات الرياضية بما يعود بالنفع على الشباب الأردني، حيث أسهمت جهود أيلة في تحقيق قفزات كبيرة لرياضة الترايثلون الأردنية وحققت نتائج باهرة على منصات التتويج.
وتُظهر بطولة أيلة للترايثلون الاهتمام البالغ الذي توليه أيلة للقطاع الرياضي والشبابي الأردني، واتاحة الفرص أمام المحترفين الواعدين في الرياضات النوعية، بالاستفادة من مميزات العقبة، وإمكانات أيلة الكبيرة.
وتعكس استضافة أيلة لهذه النسخة المتجددة من بطولات الترايثلون التزامها بتطويع امكاناتها في دعم الرياضة وتنشيط الحركة السياحية، بدءاً من الرياضات المائية وصولاً إلى الجري والسباحة وحتى البطولات المميزة في الجولف، والتي تعدّ شاهداً على رؤية أيلة كمشروع حضري متعدد الاستخدامات يستحدث أسلوب الحياة الرياضي والصحي، ومنصة حيوية فعالة للأنشطة الرياضية والإنسانية الأخرى.
MENAFN28102024000072011014ID1108825961
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.